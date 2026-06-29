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Hemoglobin:హెమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉందా? ఈ అలవాట్లు పాటిస్తే సహజంగానే పెరిగే అవకాశం!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 29, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:55 AM IST

Hemoglobin:హెమోగ్లోబిన్ తగ్గడానికి ఐరన్, విటమిన్ B12, ఫోలేట్ లోపం వంటి అనేక కారణాలు ఉండొచ్చు. సమతుల్య ఆహారం, సరైన జీవనశైలితో పాటు అవసరమైతే వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం ద్వారా హెమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను మెరుగుపర్చుకోవచ్చు.

 

Hemoglobin Boost1/5

హెమోగ్లోబిన్ పెంచే ఆహారం

హెమోగ్లోబిన్ శరీరంలోని ప్రతి భాగానికి ఆక్సిజన్‌ను చేరవేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. హెమోగ్లోబిన్ స్థాయిలు తగ్గితే అలసట, బలహీనత, తల తిరగడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి సమస్యలు కనిపించవచ్చు. అయితే కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను పాటించడం ద్వారా హెమోగ్లోబిన్‌ను సహజంగా పెంచుకునే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

 
Anemia2/5

ఐరన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోండి

హెమోగ్లోబిన్ తయారీలో ఐరన్ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. పాలకూర, గోంగూర, తోటకూర, శనగలు, రాజ్మా, బీన్స్, గుడ్లు, చేపలు వంటి ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలను రోజువారీ డైట్‌లో చేర్చుకోవడం మంచిది.

Vitamin C3/5

విటమిన్ C, B12, ఫోలేట్‌ను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు

ఐరన్‌ను శరీరం సరిగా గ్రహించాలంటే విటమిన్ C అవసరం. నారింజ, నిమ్మకాయ, ఉసిరి, జామ, కివీ, టమాటా వంటి ఆహారాలను ఐరన్ ఫుడ్స్‌తో కలిపి తీసుకుంటే మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది. అలాగే ఫోలేట్, విటమిన్ B12 కూడా హెమోగ్లోబిన్ తయారీలో కీలకం. గుడ్లు, పాలు, పెరుగు, ఆకుకూరలు వంటి ఆహారాలను కూడా తీసుకోవాలి.

Iron Rich Foods4/5

టీ, కాఫీ తాగే సమయం ముఖ్యం

భోజనం చేసిన వెంటనే టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల ఐరన్ శోషణ తగ్గే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి భోజనం తర్వాత కనీసం ఒకటి నుంచి రెండు గంటల విరామం ఇచ్చి టీ లేదా కాఫీ తీసుకోవడం మంచిది. అలాగే బీట్‌రూట్ ఒక్కటే హెమోగ్లోబిన్‌ను గణనీయంగా పెంచుతుందనే శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని గుర్తుంచుకోవాలి.

 
Low Hemoglobin5/5

అవసరమైతే వైద్యులను సంప్రదించండి

హెమోగ్లోబిన్ తరచుగా తక్కువగా ఉంటే దాని వెనుక కారణాన్ని గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. ఐరన్ లోపం, విటమిన్ B12 లోపం లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల కూడా ఇది రావచ్చు. అవసరమైతే రక్త పరీక్షలు చేయించుకుని, వైద్యుల సూచన మేరకు మాత్రమే ఐరన్ సప్లిమెంట్లు వాడాలి. స్వయంగా మందులు తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి హానికరం కావచ్చు.

 
TAGS:
Hemoglobin
Low Hemoglobin
Iron Rich Foods
Vitamin C
Anemia
Hemoglobin Boost
Healthy Diet

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