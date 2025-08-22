Govt Scheme: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీంతో మహిళలకు అతితక్కువ వడ్డీతో రూ. 5 లక్షల లోన్..!!

Employee Scheme: మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగిని పథకంను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పథకం మహిళలను సొంతంగా వ్యాపారాలు మొదలుపెట్టి, తమ కాళ్లపై తాము నిలబడేలా ప్రోత్సహిస్తుంది. చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలని కలలు కనే మహిళలకు ఈ పథకం ఒక గొప్ప అవకాశం. ఈ పథకం గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశం గ్రామాలు, పట్టణాలలో ఉండే మహిళలకు రుణాలు ఇవ్వడం ద్వారా వారిని ఆర్థికంగా స్వతంత్రులుగా చేయడం. ఈ పథకం ద్వారా మహిళలు గరిష్టంగా రూ. 3 లక్షల వరకు లోన్ పొందవచ్చు. ఈ డబ్బును కొత్త వ్యాపారం మొదలుపెట్టడానికి లేదా పాత వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు. ఈ లోన్ కోసం ఎలాంటి హామీ (collateral) అవసరం లేదు. ఇది ఈ పథకం అతి పెద్ద ప్రయోజనం. దీనివల్ల ఆర్థికంగా వెనుకబడిన మహిళలు కూడా సులభంగా లోన్ పొందగలుగుతారు.
ఉద్యోగిని పథకం అతి ముఖ్యమైన ప్రయోజనం, ఇది చాలా తక్కువ వడ్డీతో లోన్లు ఇస్తుంది. కొన్ని ప్రత్యేక వర్గాల మహిళలకు ఇది వడ్డీ లేకుండా లోన్ అందిస్తుంది. ఉదాహరణకు, నిరుపేద మహిళలు, దివ్యాంగులు, భర్త లేని మహిళలకు ఈ పథకం కింద వడ్డీ లేకుండా లోన్ ఇస్తారు. ఇది వారిపై ఆర్థిక భారం తగ్గిస్తుంది, వ్యాపారంలో మరింత స్థిరపడేందుకు సహాయపడుతుంది. ఈ పథకం కింద మహిళలు దాదాపు 88 రకాల చిన్న చిన్న వ్యాపారాలను మొదలుపెట్టడానికి రుణాలు పొందవచ్చు.టైలరింగ్, బ్యూటీ పార్లర్, క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్, దుస్తుల తయారీ, చిన్న కిరాణా షాపు లాంటివి ఈ వ్యాపారాల్లో కొన్ని. ఇది మహిళలకు ఎన్నో రకాల అవకాశాలను కల్పిస్తుంది.
ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి కొన్ని అర్హతలు ఉన్నాయి. దరఖాస్తు చేసుకునే మహిళల వయస్సు 18 నుండి 55 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. వారి కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.1.5 లక్షల లోపు ఉండాలి. ఈ ఆదాయ పరిమితి కొన్ని రాష్ట్రాలలో కొద్దిగా మారవచ్చు. ఈ అర్హత ఉన్న మహిళలు ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
దరఖాస్తు చేయడానికి కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అవసరం. ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, పుట్టిన తేదీ నిరూపణ పత్రం, చిరునామా నిరూపణ పత్రం, ఆదాయ నిరూపణ పత్రం, మీరు చేయాలనుకుంటున్న వ్యాపారం గురించి ఒక చిన్న ప్లాన్ లాంటివి సిద్ధం చేసుకోవాలి.
ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేయడం కూడా చాలా సులభం. మీకు దగ్గరలోని ఏదైనా ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ బ్యాంకులకు వెళ్లి ఉద్యోగిని పథకం గురించి అడగవచ్చు. వారు మీకు దరఖాస్తు ఫారమ్ను ఇస్తారు. ఫారం నింపిన తర్వాత, అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ను జతచేసి బ్యాంకులో సమర్పించాలి.
బ్యాంక్ అధికారులు మీ దరఖాస్తును పరిశీలించి, అర్హతను బట్టి లోన్ను మంజూరు చేస్తారు. ఈ పథకం మహిళలను కేవలం లబ్ధిదారులుగా కాకుండా, ఆర్థిక అభివృద్ధిలో భాగస్వాములుగా మార్చడానికి ఒక గొప్ప అడుగు. ఇది మహిళల స్వప్నాలను నిజం చేయడానికి ఒక మంచి మార్గం.