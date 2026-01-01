Low Investment Business Ideas for Women 2026: తక్కువ పెట్టుబడి.. భారీ లాభం.. మహిళల కోసమే ఈ బిజినెస్‌ ఐడియా.. ఈ జనవరిలోనే స్టార్ట్ చేసేయ్ అక్కా!

Low Investment Business Ideas for Women 2026: కొత్త సంవత్సరం సరికొత్త ఆశలను చిగురించేలా చేస్తుంది. 2025 నుంచి 2026లోకి అడుగుపెట్టాం. గతాన్ని తలచుకుని ఆందోళన చెందడం కంటే భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దేలా ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది. మీరు ఈ కొత్త ఏడాది వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకుంటే ఈ నెల జనవరి నుంచే ప్రారంభించండి. ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఉండే మహిళలు ఖాళీ సమయంలో ఈ వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తే వచ్చే ఏడాది వరకు మీరు కోటీశ్వరులు అవ్వడం ఖాయం. తక్కువ పెట్టుబడితో భారీ లాభాలు వచ్చే బిజినెస్ ఐడియాల గురించి ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాం. అవేంటో చూడండి.
బ్యూటీ పార్లర్: అందానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే బ్యూటీ పార్లర్లకు ఏడాదంతా డిమాండ్ ఉంటుంది. పెళ్లిళ్లు, పార్టీలు, పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలు ఏవైనా సరే బ్యూటీ పార్లర్ కు వెళ్లాల్సిందే. ముఖ్యంగా మహిళలు అయితే ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటారు. ఫేషియల్, థ్రెడింగ్, వ్యాక్సింగ్, మేకప్ వంటి సర్వీసులను అందించినట్లయితే మంచి ఆదాయం వస్తుంది. దీనికోసం భారీ సెటప్ అవసరం లేదు. మీ ఇంట్లో నుంచే ప్రారంభించవచ్చు.
హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్: నేటికాలంలో ప్రజలు యంత్రాలతో తయారు చేసిన వస్తువుల కంటే చేతితో తయారు చేసిన.. ప్రత్యేకమైన బహుమతులను ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. చేతితో తయారు చేసిన బహుమతి వ్యాపారాన్ని ఇంటి నుండే ప్రారంభించవచ్చు. మీరు గృహాలంకరణ వస్తువులు, వ్యక్తిగతీకరించిన బహుమతులు, గిఫ్ట్ హాంపర్లు లేదా పండుగ అలంకరణలను తయారు చేసుకుని అమ్మవచ్చు. వీటిని సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లు లేదా స్థానిక మార్కెట్లలో సులభంగా అమ్మవచ్చు. ఈ వ్యాపారంలో, మీ సృజనాత్మకత మీ గొప్ప బలంగా ఉంటుంది.
క్లౌడ్ కిచెన్: మీకు వంట చేయడంలో ప్రావీణ్యం ఉన్నట్లయితే మీరే ఇంట్లో నుంచి ఆహారాన్ని వండే వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఇంటి వంటకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. దీనికోసం పెద్ద స్థలం అవసరం లేదు. భారీ సంఖ్యలో సిబ్బంది అంతకన్నా అవసరం లేదు. మీ ఇంట్లోని వంటగది నుంచే ప్రారంభించుకోవచ్చు. ఆన్ లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్ ద్వారా ఆర్డర్స్ తీసుకోవచ్చు. తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఈ వ్యాపారం కొన్ని నెలల్లోనే భారీ లాభాలను తీసుకువస్తుంది.
ఇంట్లోనే బేకింగ్: ఇంట్లో బేకింగ్ వ్యాపారానికి ప్రజాదరణ ఎక్కువగా ఉంది. ఇంట్లో తయారు చేసిన కేకులు, కుకీలు, డెజర్ట్స్ లు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. తక్కువ పెట్టుబడితో ఈ వ్యాపారం ముఖ్యంగా పుట్టినరోజులు, వార్షికోత్సవాలు, పండగ సీజన్లలో మంచి రాబడిని అందిస్తుంది. మీరు మీ ఉత్పత్తులను ప్రచారం చేసుకోవచ్చు. సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆర్డర్స్ పొందవచ్చు. క్వాలిటీ, రుచి బాగుంటే కస్టమర్ల సంఖ్య ఆటోమెటిగ్గా పెరుగుతుంది.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.