Business Ideas: పెట్టుబడి 10వేలు.. రాబడి నెలనెలా 30వేలు.. ఇంటి దగ్గర నుంచే డబ్బుకు సంపాదించే జాబ్..!!

Home Business Ideas: నేటి బిజీ, యాంత్రిక జీవనశైలిలో మనుషులు డబ్బు కోసం పరుగులు పెడుతున్నారు… కానీ అదే సమయంలో ఆరోగ్యం మాత్రం మెల్లగా చేతుల నుంచి జారిపోతోంది. ప్యాకెట్ ఫుడ్, ఫాస్ట్ ఫుడ్కు అలవాటు పడ్డ మనం ఇప్పుడు మళ్లీ ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తున్నాం. మన తాతలు, అమ్మమ్మలు ఏం తిన్నారు? అన్న ప్రశ్నే ఈరోజు కొత్త వ్యాపారాలకు బీజం అవుతోంది.
మీ ఇంట్లోని వంటగదే మీ ఆదాయ కేంద్రంగా మారే ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది. పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు, ఖరీదైన యంత్రాలు, డిగ్రీలు ఏమీ అవసరం లేదు. కేవలం రూ.10,000 పెట్టుబడితో మొదలుపెట్టి నెలకు రూ.30,000కి పైగా సంపాదించే అవకాశం ఉన్న వ్యాపారం ఇది.
ఈ వ్యాపారానికి పునాది రెండు మాటల్లో చెప్పాలంటే ..నాణ్యత, పరిశుభ్రత. ముందుగా మార్కెట్లో మంచి నాణ్యమైన పెసలు, నల్ల శనగలు, ఉలవలు, రాగులు, మెంతులు వంటి ధాన్యాలను కొనాలి. ఇవన్నీ శుభ్రమైన నీటిలో కొన్ని గంటలు నానబెట్టి, నీటిని వడకట్టి శుభ్రమైన గుడ్డలో కట్టి ఉంచాలి. కొన్ని గంటల తర్వాత వాటిలో ప్రాణం వచ్చినట్టు మొలకలు వస్తాయి. ఇవే మన వ్యాపారానికి ముడి బంగారం.
ఈ మొలకెత్తిన ధాన్యాలను చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లలో రోజువారీగా అమ్మితే మొదటి స్థాయి ఆదాయం వస్తుంది. కానీ అసలైన లాభం ఇంకో దశలో ఉంటుంది. అదే – వీటిని నీడలో బాగా ఆరబెట్టి, తక్కువ మంటపై వేయించి, పిండిగా మార్చడం. ఈ మొలక ధాన్యాల సత్తుపిండికి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. పిల్లలు, వృద్ధులు, మధుమేహం ఉన్నవారు, రక్తహీనతతో బాధపడేవారు దీనిని ఆరోగ్యాహారంగా తీసుకుంటారు. అందుకే సాధారణ పిండితో పోలిస్తే దీనికి ఎక్కువ ధర వస్తుంది.
మంచి ఉత్పత్తికి పెద్దగా ప్రకటనలు అవసరం ఉండవు. పార్కుల్లో వాకింగ్ చేసే వాళ్లు, కూరగాయల మార్కెట్లు, అపార్ట్మెంట్లు, చిన్న దుకాణాలు – ఇవన్నీ మీ మార్కెట్. వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ గ్రూపుల్లో మీ ఉత్పత్తి గురించి చెప్పితే చాలు, కస్టమర్లు మీ ఇంటి దగ్గరకే వస్తారు. ఒకసారి నమ్మకం ఏర్పడితే వాళ్లే మీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్లవుతారు.
అయితే కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. మొదట్లో చిన్న మొత్తంలోనే తయారు చేయాలి. మొలక ధాన్యాలు త్వరగా పాడవుతాయి కాబట్టి రోజువారీ అవసరానికి తగినంత మాత్రమే ఉంచాలి. సత్తుపిండి తయారు చేసే సమయంలో తేమ ఉండకుండా పూర్తిగా ఆరబెట్టాలి. అలాగే ప్రభుత్వం ఇచ్చే FSSAI రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుంటే మీ ఉత్పత్తికి మరింత విశ్వసనీయత పెరుగుతుంది.
లాభాల విషయానికి వస్తే… ఒక కిలో ధాన్యం మీ చేతుల్లోకి వచ్చిన తర్వాత దాని విలువ రెట్టింపు కాదు, మూడింతలు అవుతుంది. సరైన ప్రణాళిక, క్రమశిక్షణ, పరిశుభ్రత ఉంటే… ఇది కేవలం సైడ్ ఇన్కమ్ కాదు… మీ జీవితాన్నే మార్చే వ్యాపారంగా మారుతుంది. ఇది డబ్బుతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా అమ్మే వ్యాపారం. అందుకే ఇది నిలకడగా నడుస్తుంది.