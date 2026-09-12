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రూ.2 లక్షలతో వాటర్ ప్లాంట్ బిజినెస్.. నెలకు రూ.60 వేల వరకు ఆదాయం! ఎలా ప్రారంభించాలో తెలుసా?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 12, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:51 PM IST

Low Investment Business: ఎప్పటినుంచో సొంతంగా ఉన్న ఊర్లోనే ఉండిపోయి తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి వ్యాపారం చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇది మీకోసమే వాటర్ ఫిల్టర్ బిజినెస్ ద్వారా చాలామంది నెలకు 45000 నుంచి 60 వేల వరకు సంపాదిస్తున్నారు. అయితే ఈ బిజినెస్ ఎలా ప్రారంభించాలో.. దీనికి అయ్యే ఖర్చు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Low Investment Business In Telugu: ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూడకుండా సొంతగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి అద్భుతమైన.. ఏడాది పొడవునా నడిచే, మంచి డిమాండ్ కలిగిన బిజినెస్ ఐడియాను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాము.. అత్యంత తక్కువ పెట్టుబడితో గ్రామాలతో పాటు పట్టణాల్లో వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం తో ప్రతి నెల అద్భుతమైన ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. అయితే ఈ బిజినెస్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 

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20 లీటర్ల వాటర్ క్యాన్లు

ప్రస్తుతం భూగర్భ జలాల్లో TDS, లవణాలతో పాటు కాలుష్యం పెరిగిపోవడంతో పల్లెలు, పట్టణాల్లో స్వచ్ఛమైన తాగునీటికి డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడకుండా ఉండడానికి ప్రజలు ఎక్కువగా ఫిల్టర్ నీళ్లు తాగుతున్నారు. ఇళ్లతోపాటు హోటళ్లకు, వివిధ దుకాణాలకు పెళ్లిళ్లకు 20 లీటర్ల వాటర్ క్యాన్లు అవసరం నిరంతరంగా ఉండిపోతుంది..  

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1000 లీటర్ల సామర్థ్యం

ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి పెద్ద స్థలం కూడా ఏం అక్కర్లేదు.. కేవలం 200 చదరపు అడుగులు ఉన్న స్థలం లేదా ఒక చిన్న గది ఉంటే సరిపోతుంది. గంటకు దాదాపు 1000 లీటర్ల సామర్థ్యం కలిగిన కమర్షియల్ RO ప్లాంట్ ధర రూ.1.5 లక్షల నుంచి 2 లక్షల వరకు ఉంటుంది..

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సెకండ్ హ్యాండ్ ఆటో

100 నుంచి 200 లీ. క్యాన్లు అవసరం కూడా ఉంటుంది. వీటిని కూడా సిటీలో నుంచి అత్యంత తక్కువ ధరలకే కొనుగోలు చేస్తే బడ్జెట్ చాలా వరకు తగ్గుతుంది. నీటి కాన్లను సరఫరా చేయడానికి సెకండ్ హ్యాండ్ ఆటో కూడా కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా అత్యంత తక్కువ బడ్జెట్లోనే వీటిని కొనుగోలు చేసి బిజినెస్ ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది..  

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20 లీటర్ల వాటర్ క్యాన్

ఈ వ్యాపారంలో మార్జిన్లు చాలా వరకు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.. 20 లీటర్ల వాటర్ క్యాన్ ఫిల్టర్ కు కేవలం రూ.3 రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది. మార్కెట్లో ఒక్కొక్క క్యాన్ 25 రూపాయల నుంచి దాదాపు 40 రూపాయల వరకు విక్రయిస్తున్నారు.. రోజుకు 100 క్యాన్లను సరఫరా చేసిన.. దాదాపు ప్రతిరోజు రూ.3 వేల వరకు సంపాదించవచ్చు..

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రూ. 2000 వరకు లాభం

కరెంటు బిల్లుతో పాటు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు, ఖర్చులు పోను ప్రతిరోజు దాదాపు రూ. 2000 వరకు లాభం వస్తుంది. అంటే ప్రతి నెల దాదాపు 45 వేల నుంచి 60 వేల వరకు సులభంగా సంపాదించవచ్చు. ఉన్న ఊర్లోనే ఉంటూ.. రోజంతా కష్టపడకుండా ఎంతో సులభంగా సంపాదించుకునే ఈ బిజినెస్ ఐడియా మీరు కూడా ఫాలో అవ్వాలి అనుకుంటున్నారా?  

TAGS:
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