  • Low stress jobs: పని తక్కువ.. జీతం ఎక్కువ.. బాస్ బంగారం.. నేటి యువత కోసం టాప్ 5 ఉద్యోగాలివే.. !!

silent jobs: నేటి కాలంలో ఉద్యోగాల్లో ఒత్తిడి.. అదనపు బాధ్యతలు.. టార్గెట్స్.. డెడ్ లైన్ ప్రెజర్ ఇవన్నీ సర్వసాధారణమే. అది ప్రభుత్వ రంగమైనా.. ప్రైవేట్ రంగమైనా.. ప్రతి ఒక్కరూ వర్క్ స్ట్రేస్ గురించి కంప్లెయింట్ చేస్తున్నారు. ఈ తరుణంలోనే కొత్త ధోరణి వెలుగులోకి వచ్చింది. నిశ్శబ్ద ఉద్యోగం ( silent jobs) గతంలో వైరల్ అయిన క్వైట్ క్విట్టింగ్ ట్రెండ్ లో ఉద్యోగులు తమ జేడీలో ఉన్న పనులు మాత్రమే చేసి ఎక్స్ ట్రా వర్క్ తీసుకోవడం మానేశారు. అయితే ఇప్పుడు అదే భావన మరింత మార్పుతో ముందుకు వచ్చింది. ఒత్తిడి లేకుండా, సైలెంట్ వాతావరణంలో పని తక్కువ.. వేతనం ఎక్కువ ఉండే ఉద్యోగాలు పొందడంపై ఫోకస్ పెడుతున్నారు.
నేటి కాలం యువత జీతం కంటే మానసిక ప్రశాంతతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకుపోతున్న కార్పొరేట్ కల్చర్ లో డెడ్ లైన్లు, టార్గెట్లు.. సెకనుకో ఇమెయిల్స్, రోజూ మీటింగ్స్, వీకెండ్స్ కూడా వర్క్ చేయాల్సి రావడంతో ఒత్తిడితో బర్నౌట్ పెరిగిపోతోంది. ఈ సమయంలో సైలెంట్ జాబ్స్ అనేవి ప్రత్యామ్నాయంగా మారాయి. వీటిలో కస్టమర్ ఇంటరాక్షన్ తక్కువ, డెడ్ లైన్ లేకపోవడం, వర్క్ ఎన్విరాన్ మెంట్ కూల్ గా ఉంటుంది. పనుల ప్రాసెస్ క్లియర్ గా ఉండటం వల్ల కూడా ఆందోళన, భయం, ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. పని తక్కువ, జీతం ఎక్కువ, మానసిక ప్రశాంతం, ఒత్తిడిలేని సైలెంట్ జాబ్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

  లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ / లైబ్రేరియన్: పుస్తకాల మధ్య నిశ్శబ్దంగా ఉండే ఈ ఉద్యోగంలో పని వాతావరణం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పుస్తకాలను కేటలాగింగ్ చేయడం, పాఠకులకు మార్గనిర్దేశం చేయడం ప్రధాన బాధ్యతలు. టైమ్ ప్రెజర్ దాదాపు ఉండదు.  

డేటా ఎంట్రీ స్పెషలిస్ట్: ఇది ఒత్తిడి లేకుండా సాగుతుంది. ఎక్కువ పనులు ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా ఫాస్టుగా పూర్తి చేసుకుంటారు. రిమోట్ వర్క్ అవకాశాలు కూడా విస్తృతంగా ఉన్నాయి.

అకౌంట్స్ పేయబుల్ క్లర్క్: బిల్లు చెల్లింపులు, ఇన్వాయిస్ ప్రాసెసింగ్ వంటి పనులు నిర్వహించే ఈ పాత్ర పూర్తిగా పద్ధతి ప్రకారం జరిగే పని. ముందే నిర్ధారిత వ్యవస్థ ఉండటం వల్ల ఇతర శాఖల ఒత్తిడి లేకుండా పని చేయొచ్చు.

టెక్నికల్ రైటర్: సాంకేతిక సమాచారాన్ని సరళమైన మాటల్లో వివరించడం, యూజర్ మాన్యువల్స్ తయారు చేయడం ప్రధాన బాధ్యతలు. టీమ్ ఇంటరాక్షన్ చాలా తక్కువ. ఎక్కువ సమయం స్వయంగా పని చేస్తారు కాబట్టి ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుంది.

ప్రభుత్వ ఆర్కైవిస్ట్ / రికార్డ్ మేనేజర్: చారిత్రక రికార్డులు, అధికారిక పత్రాలను భద్రపరచడం, డాక్యుమెంట్ మేనేజ్‌మెంట్ నిర్వహించటం ఈ ఉద్యోగ బాధ్యత. ఈ రంగంలో పని నెమ్మదిగా, పద్ధతి ప్రకారం సాగుతుంది. ప్రజలతో బృందాలతో పరస్పర చర్య కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.

  వర్క్ స్ట్రేస్ నుంచి భయటపడాలంటే.. బాస్ అరుపులు, కేకలు ఉండకూడదు, టార్గెట్లు లేకుండా.. మానసిక ప్రశాంతతతో కూడిన కెరీర్‌ను కోరుకునే వారికి ఈ నిశ్శబ్ద ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉత్తమ ఎంపిక అని చెపాలి. పని మాత్రమే కాకుండా జీవితం కూడా ముఖ్యమనే భావన పెరుగుతున్న ఈ కాలంలో, ఇలాంటి ఉద్యోగాలు సమతుల్యమైన జీవన విధానానికి మార్గం చూపుతున్నాయి.  

