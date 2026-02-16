DA Hike: 26 ఏళ్లలో ఇదే రికార్డ్.. 2026 డీఏ పెంపు పెంపు గురించి ఉద్యోగులు తెలుసుకోవాల్సింది ఇదే..!

DA Hike 2026
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఇప్పుడు జనవరి–జూన్ 2026 డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) పెంపుపై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సాధారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం జనవరి డీఏ పెంపును మార్చి నెలలో, హోలీకి ముందే ప్రకటించే సంప్రదాయం ఉంది. ఈ ఏడాది కూడా మార్చి మొదటి వారం లోనే డీఏపై ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఏమిటంటే, 2025 డిసెంబర్ 31తో 7వ వేతన సంఘం కాలపరిమితి ముగిసింది. ఆ సమయానికి డీఏ శాతం 58 శాతంగా ఉంది. జూలై–డిసెంబర్ 2025కు 3 శాతం పెంపు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు జనవరి 2026 నుంచి అమలయ్యే కొత్త డీఏ పెంపు 2 శాతం మాత్రమే ఉండొచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. అలా అయితే డీఏ 60 శాతానికి చేరుతుంది
కానీ ఈ 2 శాతం పెంపు గత 26 ఏళ్లలో అత్యల్పమైన జనవరి డీఏ పెంపుల్లో ఒకటిగా నిలవనుంది. గతంలో జనవరి 2000లో కేవలం 1 శాతం, 2007, 2018, 2025లో 2 శాతం మాత్రమే పెంపు ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇది కొత్త విషయం కాదు. అయినా ఉద్యోగులకు డీఏ ఎంత చిన్న శాతం అయినా చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే జీతం, బకాయిలు, పెన్షన్ అన్నింటిపైనా డీఏ ప్రభావం ఉంటుంది.
ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇది 8వ వేతన సంఘం దిశగా మారుతున్న సమయంలో వచ్చే డీఏ పెంపు. ఇప్పటికే 2025 నవంబర్ 3న 8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించిన నిబంధనలు విడుదలయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 2026 నాటికి అధికారిక వెబ్సైట్ పనిచేస్తోంది. MyGov పోర్టల్లో ప్రశ్నావళి కూడా అందుబాటులో ఉంది. మార్చి 16, 2026 వరకు సూచనలు పంపే అవకాశం ఉంది.
8వ వేతన సంఘం అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత డీఏను మళ్లీ సున్నాకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది గతంలో కూడా జరిగిన ప్రక్రియే. అయినా అప్పటివరకు డీఏ పెంపులు కొనసాగుతాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
కాగా రాబోతున్న డీఏ పెంపు చిన్నదిగా అనిపించినా ఉద్యోగులకు కొంతవరకు ఊరటే అని చెప్పవచ్చు. అసలు పెద్ద మార్పు మాత్రం 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు వచ్చిన తర్వాతే కనిపించే అవకాశం ఉంది. మార్చి 2026 నెల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మార్పుల ప్రారంభంగా మారవచ్చు.