LPG Crisis: ఇకపై 5కేజీల సిలిండర్ల పంపిణీ..! రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కేంద్రం సంచలన లేఖ..!!

LPG crisis news: కేంద్ర ప్రభుత్వం వలస కార్మికులు, రోజువారీ కూలీలు, విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. 5 కేజీల ఎఫ్టిఎల్ సిలిండర్ల సరఫరాను పెంచుతూ అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. చిరునామా రుజువు లేకపోయినా, కేవలం ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు చూపి మార్కెట్ ధరకే వీటిని పొందవచ్చు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పర్యవేక్షణలో సాగే ఈ నిర్ణయం వల్ల లక్షలాది మంది కూలీలకు వంట గ్యాస్ కష్టాలు తీరనున్నాయి.
శాశ్వత చిరునామా లేదా అడ్రస్ ప్రూఫ్ లేక వంట గ్యాస్ పొందడంలో ఇబ్బందులు పడుతున్న వలస కార్మికుల కోసం కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 5 కేజీల ఎఫ్టిఎల్ సిలిండర్ల సరఫరాను రెట్టింపు చేయాలని పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు లేఖ రాసింది.
మార్చి 2026 ప్రారంభంలో అందించిన సగటు సరఫరా ఆధారంగా, ఇప్పుడు ఈ సిలిండర్ల రోజువారీ పరిమాణాన్ని రెట్టింపు చేశారు. ఇదివరకే ఉన్న 20% పరిమితికి ఇది అదనం. దీనివల్ల మార్కెట్లో చిన్న సిలిండర్ల కొరత లేకుండా వలస కార్మికులకు నిరంతరాయంగా గ్యాస్ అందుతుంది.
ఈ పథకం అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే.. దీనికి చిరునామా రుజువు అవసరం లేదు. కేవలం చెల్లుబాటు అయ్యే ఏదైనా ఒక గుర్తింపు కార్డు (ఆధార్, ఓటర్ ఐడి వంటివి) చూపిస్తే సరిపోతుంది. సమీపంలోని ఎల్పిజి పంపిణీదారుడి వద్ద నేరుగా వీటిని కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఈ అదనపు సిలిండర్ల పంపిణీ ప్రక్రియ అంతా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, రాష్ట్ర ఆహార, పౌర సరఫరాల శాఖల ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ఉంటుంది. చమురు కంపెనీల సమన్వయంతో, వలస కార్మికులకు మాత్రమే ఇవి చేరేలా పారదర్శకమైన పంపిణీని నిర్ధారించాలని కేంద్రం ఆదేశించింది.
ముఖ్యంగా సొంత ఊరు విడిచి ఇతర నగరాల్లో పనిచేస్తున్న రోజువారీ కూలీలు, హాస్టళ్లలో ఉండకుండా బయట గదుల్లో నివసించే విద్యార్థులు, చిన్న వ్యాపారస్తులకు ఈ నిర్ణయం పెద్ద ఉపశమనం. పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ ఉద్రిక్తతల వల్ల ఇంధన సరఫరాపై ప్రభావం పడకుండా ప్రభుత్వం ఈ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది.
ఈ 5 కేజీల ఎఫ్టిఎల్ సిలిండర్లు మార్కెట్ ధరలకే (సబ్సిడీ లేకుండా) లభిస్తాయి. కానీ, వీటిని పొందడం సులభం కావడం వల్ల బ్లాక్ మార్కెట్ ఆశ్రయించాల్సిన అవసరం ఉండదు. దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.