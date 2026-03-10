English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
LPG cylinder booking: ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ బుకింగ్‌పై కేంద్రం కొత్త రూల్..కొత్త రూల్స్ అమలు

Gas Booking : దేశంలో గృహ వినియోగ ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ల బుకింగ్‌కు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు ఒక సిలిండర్ డెలివరీ అయిన తర్వాత మరో సిలిండర్ బుక్ చేసుకోవడానికి కనీసం 21 రోజులు వేచి ఉండాల్సి ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు ఆ గడువును 25 రోజులకు పెంచినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ కొత్త నియమం త్వరలో అమల్లోకి రానుంది.
 
ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం గ్యాస్ సిలిండర్ల నిల్వలు మరియు బ్లాక్ మార్కెటింగ్‌ను నియంత్రించడం అని చెబుతున్నారు. కొందరు అవసరానికి మించి సిలిండర్లు బుక్ చేసి నిల్వ చేసుకోవడం వల్ల ఇతర వినియోగదారులకు సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి. అలాంటి పరిస్థితులు తగ్గించేందుకు ఈ మార్పు తీసుకువచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఇటీవల కొన్ని ప్రాంతాల్లో సిలిండర్లను చాలా త్వరగా మళ్లీ బుక్ చేసే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో 50 రోజులు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రోజులకు ఒకసారి బుక్ చేసుకునే వినియోగదారులు ఇప్పుడు 15 రోజుల్లోనే మళ్లీ బుకింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని సమాచారం. దీనివల్ల సరఫరా వ్యవస్థపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. అందుకే బుకింగ్ గడువును పెంచి సరఫరా వ్యవస్థను సక్రమంగా నిర్వహించాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది.

అంతేకాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పరిణామాలు కూడా ఇంధన సరఫరాపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్ – ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఉన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వల్ల ఇంధన సరఫరాలో అంతరాయం కలగొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితులను ముందుగానే దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటోంది.

దేశంలోని చమురు రిఫైనరీలకు కూడా ఎల్‌పీజీ ఉత్పత్తిని పెంచాలని సూచనలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా వాణిజ్య అవసరాల కంటే గృహ వినియోగానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.

ఇక పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం వెంటనే పెరగకపోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు 130 డాలర్లను దాటితేనే ధరలపై ప్రభావం ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం భారత్ వద్ద సరిపడా ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయని కూడా తెలిపారు.

LPG cylinder booking rule LPG booking 25 days rule LPG cylinder new rules India gas cylinder booking gap increased central government LPG decision

