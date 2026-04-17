LPG Cylinder: గ్యాస్ వినియోగదారులకు బంపర్ ఆఫర్! రూ.2000 బదులు, రూ.649 కే సిలిండర్.. ఇలా బుక్ చేసుకోండి!

Get LPG Cylinder At Rs 649 Check Details: పశ్చిమసియాలో యుద్ధ వాతావరణం నేపథ్యంలో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ సంక్షోభం కొనసాగుతూనే ఉంది. ప్రధానంగా బ్లాక్ మార్కెట్లో ఈ ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు రూ.2 వేలకు చేరాయి. ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్‌లో అయితే ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. రూ.2000 పెట్టి సిలిండర్ కొనుగోలు చేయడం కంటే 5 కేజీలు ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ కొనుగోలు చేయడం మరింత లాభదాయకం. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
5 కేజీ ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ కేవలం రూ.649 కే లభిస్తుంది. ఇప్పటికే సాధారణ ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు బ్లాక్ మార్కెట్లో రూ.2 వేలకు విక్రయిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ద్వారా 5 కేజీల గ్యాస్ సిలిండర్ కొనుగోలు చేయడం వల్ల కాస్త డబ్బు ఆదా అవుతుంది.  

గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాలో కాస్త ఆలస్యం అవడంతో వీటి ధరలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసి కనెక్షన్ పొందిన సిలిండర్లు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆలస్యంగా వస్తున్నాయి. బ్లాక్ మార్కెట్లో ఈ గ్యాస్ సిలిండర్ కొనుగోలు చేయాలంటే ఎక్కువ ధరలు పెట్టి కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తుంది.  

ఈ మోసాలకు చెక్‌ పెట్టేందుకు ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు 5 కేజీల ఫ్రీ ట్రేడ్ ఎల్పీజీ సిలిండర్లను కూడా విక్రయిస్తున్నాయి. దీనికి ఎలాంటి గ్యాస్ ఎల్పీజీ కనెక్షన్ పొంది ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అధికారికంగా ఐదు కేజీల సిలిండర్ ధర కేవలం 649 రూపాయలు మాత్రమే. ఈ నెలలోనే దీని ధర రూ.51 పెరిగింది. అంతకు ముందు దీని ధర రూ.600 మాత్రమే ఉండేది.  

సాధారణ ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్లకు దీనిని ముందుగా బుక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేరుగా డిస్ట్రిబ్యూటర్ వద్దకు వెళ్లి మీరు గ్యాస్ సిలిండర్ కొనుగోలు చేయించుకోవచ్చు. దీంతో డొమెస్టిక్ సిలిండర్ ధరకు సిలిండర్ కోసం ఎదురుచూసినట్లుగా 25 నుంచి 45 రోజుల కూడా పట్టదు.   

కావలసిన ధృవపత్రాలు ఇవే: ఈ 5 కేజీల సిలిండర్ కొనుగోలు చేయడం ఎంతో సులభం. వినియోగదారులు కేవలం వారి ఆధార్ లేదా పాన్‌ కార్డు లేదా ఓటర్ ఐడీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వంటివి కలిగి ఉండాలి. అడ్రస్ ప్రూఫ్ అవసరం లేదు, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కూడా లేదు, రిజిస్ట్రేషన్ కూడా వెంటనే అయిపోతుంది.  

ఇక 5 కేజీల గ్యాస్ సిలిండర్ విక్రయాలు కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్స్ ద్వారా జరుగుతున్నాయి. అథరైజేషన్‌ ఉన్న ఎల్పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు పెట్రోల్ బంకుల వద్ద ఈ గ్యాస్ సిలిండర్లు విక్రయిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం భారత్ గ్యాస్ మినీ సిలిండర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి, కేవలం ఫోటో ఐడీ ద్వారా సిలిండర్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇండేన్‌ గ్యాస్ కూడా 5 కేజీల సిలిండర్‌ను సరఫరా చేస్తుంది. దీనికి ఐడీ ఆధారిత వెరిఫికేషన్ ఉంటే చాలు. హెచ్ పీ గ్యాస్ కూడా హెచ్‌పీ అప్పు నెట్వర్క్ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌లో సరైన ఐడీ తప్పనిసరిగా అందజేసి కొనుగోలు చేయవచ్చు.

8th Pay Commission Jobs: పరీక్ష లేదు.. ఇంటర్వ్యూతోనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం.. 8వ పే కమిషన్ స్కేల్‌తో భారీ జీతం.. వెంటనే అప్లై చేసుకోండి!