LPG Price drop: సామాన్యులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన వంటగ్యాస్ ధరలు.. కొత్త ధరలివే..!!

LPG Cylinder Price: ప్రతి నెలా 1వ తేదీ రాగానే ఇంధన రంగంలో మార్పులు అనేవి సహజం. డిసెంబర్ 1, 2025 కూడా ఇందుకు మినహాయింపు కాదు. దేశంలోని ప్రధాన చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు అయిన IOC, BPCL, HPCL ప్రతి నెలా ఎల్‌పీజీ ధరలను సమీక్షించే సంప్రదాయం కొనసాగించాయి. తాజా సమీక్షలో ఈసారి ముఖ్యంగా కమర్షియల్ ఎల్‌పీజీ ధరలు భారీగా తగ్గాయి.
19 కిలోల కమర్షియల్ సిలిండర్ ధరను దేశవ్యాప్తంగా రూ. 10 తగ్గించారు. ఢిల్లీలో ఈ సిలిండర్ ధర గతంలోని రూ. 1590.50 నుంచి రూ. 1580.50కి చేరింది. ఈ సవరణలు డిసెంబర్ 1 నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి. దాంతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, చిన్న వ్యాపారులకు కొంత ఉపశమనం లభించింది. కానీ గృహ వినియోగానికైన 14.2 కేజీల సిలిండర్ ధరల్లో ఏ మార్పు లేదు. ఢిల్లీలో ఇది ఇప్పటికీ రూ. 853 వద్దే ఉంది. కోల్‌కతా, ముంబై, చెన్నైలో కూడా ఇదే స్థిరత్వం కొనసాగింది. సబ్సిడీ పథకాల కింద ఈ ధరలు ఇంకా తక్కువగా లభిస్తున్నాయి.

ఇలాంటి నిర్ణయాల వెనుక ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల్లో వచ్చిన తగ్గుదల అని చెప్పాలి. క్రూడ్ ఆయిల్ సాఫ్ట్ అయినప్పుడు దాని బై-ప్రొడక్ట్ అయిన LPG ధర కూడా తగ్గుతుంది. అక్టోబర్‌లో 15.50 రూపాయల పెంపు జరిగినప్పటికీ, నవంబర్‌లో ధర తగ్గించింది. డిసెంబర్‌లో మరోసారి కోత పెట్టడం వ్యాపార వర్గాలకు ఊరట ఇచ్చింది.

గత ఆరు నెలల ధరలు చూస్తే.. కమర్షియల్ సిలిండర్ ధరల్లో 223 రూపాయల వరకూ తగ్గుదల కనిపించడం విశేషం. ఈ వ్యతిరేక ధోరణులు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలోని చిన్న వ్యాపారాలు తిరిగి గాడినపడేందుకు సహాయపడుతున్నాయి. ప్రతి నెలా మొదటి తేదీన ధరలను రివ్యూ చేయడం ఆయిల్ కంపెనీలకు సాధారణ ప్రక్రియ. 

అంతర్జాతీయ ధరలు, కరెన్సీ మార్పిడి రేట్లు, ట్యాక్సులు, రవాణా ఖర్చులు వంటి పలు అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుని ఈ సవరణలు అవుతాయి. ముంబై, కోల్‌కతా, చెన్నై వంటి నగరాలలో స్థానిక పన్నులు మరియు రవాణా వ్యత్యాసాల కారణంగా కొద్దిపాటి మార్పులు ఉంటాయి.కమర్షియల్ సిలిండర్ ధరలు తగ్గడం హోటళ్లు, క్యాటరింగ్ యూనిట్లు, బేకరీలు వంటి వ్యాపారాల రోజువారీ ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది. ఒక సిలిండర్‌పై 10 రూపాయల తగ్గుదల అనేది మొత్తం ఖర్చుల్లో పెద్దగా కనిపించకపోయినా, నెలలో వాడే సిలిండర్ల సంఖ్య పెరిగిన కొద్దీ వ్యాపారులకు మంచి ఆదా అవుతుంది.

గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధరలు మాత్రం ఏప్రిల్ 8 నుంచి స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఇది కుటుంబాల బడ్జెట్‌ను ప్రభావితం చేయకుండా నిలబెట్టింది. ముఖ్యంగా PMUY పథకానికి చెందిన గ్రామీణ మహిళలకు అందుతున్న సబ్సిడీ ఆర్థిక భారం తగ్గిస్తోంది. ఈ ఏడాది మొత్తం ధరల కదలికలను పరిశీలిస్తే, కమర్షియల్ ఎల్‌పీజీ మార్కెట్‌లో స్పష్టమైన సాఫ్టెనింగ్ కనిపిస్తోంది. క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు అంతర్జాతీయంగా స్థిరంగా తగ్గితే, రాబోయే నెలల్లో కూడా మరిన్ని ధరల తగ్గుదల అవకాశం ఉందని పరిశ్రమ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

