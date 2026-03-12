English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • LPG cylinder price: ఇక్కడ రూ. 118కే LPG సిలిండర్ ..మరీ ఇంత చీపా..?

LPG cylinder price: ఇక్కడ రూ. 118కే LPG సిలిండర్ ..మరీ ఇంత చీపా..?

LPG cylinder price: అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల ప్రభావం భారతదేశంలో ఇంధన ధరలపై మళ్లీ కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లలో అనిశ్చితి పెరిగింది. ఈ పరిణామాల ప్రభావం భారతదేశంలో ద్రవీకృత పెట్రోలియం గ్యాస్ (LPG) సరఫరాపై కూడా పడింది. ఇటీవల దేశంలో 14.2 కిలోల సబ్సిడీ లేని గృహ వినియోగ LPG సిలిండర్ ధర రూ. 853 నుంచి రూ. 913కు పెరగడం వినియోగదారులను ఆందోళనకు గురి చేసింది.
భారత్ తన అవసరాలకు కావలసిన LPGలో పూర్తిగా స్వయం సమృద్ధి సాధించలేదు. దేశంలో వినియోగించే మొత్తం LPGలో సుమారు 40 శాతం మాత్రమే దేశీయంగా ఉత్పత్తి అవుతుంది. మిగిలిన భాగాన్ని విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించిన గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, భారతదేశానికి అత్యధికంగా LPG సరఫరా చేసే దేశంగా ఖతార్ నిలిచింది. మొత్తం దిగుమతుల్లో దాదాపు 34 శాతం LPG అక్కడి నుంచే వస్తోంది. తరువాతి స్థానాల్లో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (26 శాతం), కువైట్ (8.3 శాతం) ఉన్నాయి.

అయితే మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో ఇటీవల ఏర్పడిన భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు పరిస్థితిని క్లిష్టం చేశాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్ హార్ముజ్ జలసంధిని మూసివేయడం వల్ల సహజ వాయువు రవాణా మార్గాల్లో అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ జలసంధి ప్రపంచ ఇంధన రవాణాలో అత్యంత కీలక మార్గంగా భావిస్తుంది. ఇక్కడ సరఫరా అంతరాయం ఏర్పడితే, అనేక దేశాలకు ఇంధన సరఫరా ప్రభావితం అవుతుంది. అదే పరిస్థితి ఇప్పుడు LPG మార్కెట్లో కూడా కనిపిస్తోంది.

GlobalPetrolPrices.com విడుదల చేసిన తాజా డేటా ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా LPG సగటు ధర లీటరుకు సుమారు 0.80 అమెరికన్ డాలర్లు, అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.73.58గా ఉంది. అయితే ప్రతి దేశంలో ధరలు ఒకేలా ఉండవు. ఆయా దేశాల పన్ను విధానం, సబ్సిడీలు,  స్థానిక ఉత్పత్తి పరిస్థితుల ఆధారంగా ధరల్లో తేడాలు కనిపిస్తాయి.

ఈ నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచంలోనే అత్యంత తక్కువ ధరకు LPG లభించే దేశంగా అల్జేరియా నిలిచింది. అక్కడ LPG ధర లీటరుకు కేవలం 0.091 అమెరికన్ డాలర్లు మాత్రమే, అంటే భారత రూపాయల్లో దాదాపు రూ. 8.39. ఈ లెక్కన అక్కడ 14.2 కిలోల గృహ వినియోగ LPG సిలిండర్ ధర సుమారు రూ.118 మాత్రమే అవుతుంది

దీని తరువాతి స్థానంలో అంగోలా ఉంది. అక్కడ LPG లీటరుకు సుమారు 0.109 డాలర్లు, అంటే దాదాపు రూ. 10 వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. అదే విధంగా సౌదీ అరేబియాలో లీటరుకు 0.290 డాలర్లు (సుమారు రూ. 26.67), రష్యాలో లీటరుకు 0.405 డాలర్లు (సుమారు ₹37.25) అజర్బేజాన్ లో లీటరుకు 0.412 డాలర్లు వరకు ధర ఉంది.

 భారత్ లో గత వారం వరకు LPG ధర లీటరుకు 0.650 అమెరికన్ డాలర్లు (దాదాపు రూ.59.79)గా నమోదైంది. అయితే మార్చి 7, 2026 తర్వాత ఇది కిలోకు రూ.64.29 వరకు పెరిగింది. ఈ గణాంకాల ప్రకారం ప్రపంచంలో చౌకైన LPG అందించే దేశాల జాబితాలో భారతదేశం 14వ స్థానంలో ఉంది.

ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్‌లో జరుగుతున్న పరిణామాలు భారతదేశంలో LPG ధరలపై ఎంతటి ప్రభావం చూపుతున్నాయో ఈ పరిస్థితి స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది. భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిస్థితులు ఎలా మారతాయన్నదానిపై LPG ధరల మార్పులు కూడా ఆధారపడి ఉండనున్నాయి.

