English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
LPG Crisis: ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ వినియోగదారులకు అలెర్ట్‌.. బండ బుక్ చేయాలంటే 45 రోజుల తర్వాతే..!

LPG Gas Booking New Rules: ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్‌ల బుకింగ్‌ విషయంలో ఆయిల్ కంపెనీలు మరింత కఠినతరం చేశాయి. సిలిండర్ కొరత ఏర్పడటంతో డబుల్ సిలిండర్ ఉన్నవారు 35 రోజుల తర్వాత రిఫిల్ బుక్ చేసుకోవాలి. ఇక ఉజ్వల కనెక్షన్ ఉన్నవారు 45 రోజులు, సింగిల్ సిలిండర్ ఉన్నవారు 25 రోజుల తర్వాత బుక్ చేసుకోవాలని నిర్ణయించాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /7

హార్మోజ్‌ జలసంధి వద్ద పరిస్థితులు.. ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ కొరత నేపథ్యంలో ఆయిల్ కంపెనీలు కొత్త నిబంధనలు ప్రవేశపెట్టాయి. సిలిండర్ల బుకింగ్‌ నిబంధనలు తీసుకువచ్చాయి. డబుల్, సింగిల్, ఉజ్వల బండ వినియోగదారులు ఈ విషయం ముందుగానే తెలుసుకోండి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది.   

2 /7

 డబుల్ సిలిండర్ కనెక్షన్ ఉన్నవాళ్లు 35 రోజుల తర్వాత గ్యాస్ సిలిండర్ బుక్ చేసుకోవాలి. ఇక సింగల్ సిలిండర్ ఉన్నవాళ్లు 25 రోజుల తర్వాత బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉజ్వల కనెక్షన్ ఉన్నవారికి 45 రోజుల గడువు పడుతుంది.   

3 /7

 ఒకవేళ మీరు అంతకంటే ముందుగానే సిలిండర్ బుక్ చేసుకున్న సిస్టం ఆటోమేటిక్‌గా బ్లాక్ చేస్తుంది. అంతేకాదు ఈ కొత్త నిబంధనలు తక్షణమే అమలులోకి వస్తాయని ఆయిల్ కంపెనీలో తెలిపాయి.   

4 /7

ఎల్పీజీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు అరుణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. వాణిజ్య సిలిండర్లు కేవలం అత్యవసర సేవలు, విద్యాసంస్థలకు మాత్రమే సరఫరా చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇక సిలిండర్ల కొరత నేపథ్యంలోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.   

5 /7

 ఒకవైపు భారత ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ నిల్వలు తగినంతగా ఉన్నాయని చెబుతున్న హార్మోజ్‌ జలసంధి వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితి నేపథ్యంలో రిఫైనరీలు ఈ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి. అయితే ప్రజలు భయాందోళనలతో కొనుగోలు (Panic Buying) చేయకూడదని పెట్రోలియం సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి సుజాత శర్మ కూడా వెల్లడించారు.  

6 /7

అయితే ఏడాదిలో 12 సిలిండర్లు కూడా బుక్ చేసుకున్న వినియోగదారులు మళ్లీ బుక్ చేసుకోవాలంటే యాప్‌లోకి వెళ్లి కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య, పెళ్లిళ్లు ఉంటే వాటి వివరాలు కూడా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.   

7 /7

ఈ సిలిండర్ బుకింగ్ విషయంలో కొత్త రూల్ ప్రకారం నగరాల్లో 21 రోజుల నుంచి 25 రోజులకు పొడిగింపు చేయగా.. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 45 రోజులకే నిర్ధారించారు. అంతేకాదు గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ బాయ్‌కు  ఓటీపీ కూడా ఇవ్వడం తప్పనిసరి చేశారు.

Next Gallery

