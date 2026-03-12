Lpg gas Cylinder Shortage: గ్యాస్ వినియోగ దారులకు మరో పిడుగు లాంటి వార్త.. బుకింగ్ గడువు ఇక 45 రోజులకు పెంపు..

Lpg gas bookings period increased 45 days: గ్యాస్ వినియోగ దారులకు కేంద్రం మరో బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. ఇక మీద సిలిండర్ బుకింగ్ గడువును ఏకంగా 45 రోజులకు పెంచింది. దీంతో ఎల్పీజి వినియోగ దారులు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు.
అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ లు ఇరాన్ పై దాడులను మరింత పెంచాయి. దీంతో వరుస దాడులతో ఇరాన్ ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుంది. మరోవైపు ఇరాన్ లోని పెట్రోలియం, చమురు కర్మాగారాలను టార్గెట్ చేసుకుని మిసైళ్లు, డ్రోన్లతో దాడులు చేస్తుంది. హర్మోజ్ గుండా వచ్చే అనే చమురుతో ఉన్న షిప్ లు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి.
ఇటీవల ఇరాన్ మూడు బోట్లను పెల్చేసింది. దీనిలో భారత్ కు చెందిన నౌక కూడా ఉంది. అయితే.. ఈ క్రమంలో భారత్ లో ముడిచమురు నిల్వలు దాదాపు అట్టడుగుకు చేరుకున్నట్లు సమాచారం. పైకి మాత్రం భారత్ మేకపోతు గాంభీర్యం ప్రదర్శిస్తున్న నిల్వలు అంతగాలేవని రాజకీయా వర్గాల్లో చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
ఇప్పటికే దేశ వ్యాప్తంగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ లు, హస్టల్ లు, పలు ఆలయాల వద్ద అన్నదానాలను తాత్కలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి.ఇక కేంద్రం రిఫైనరీలపై ఎస్మాను సైతం ప్రయోగించింది. గృహ వినియోగదారులకు తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు కమర్షియల్ సిలిండర్ ల సరఫరా పూర్తిగా నిలిపివేసినట్లు సమాచారం.
ఇప్పటికే గ్యాస్ బుకింగ్ లు 15 రోజుల నుంచి 25 రోజులకు పెంచారు. ముఖ్యంగా సిలిండర్ల సరఫరాలు లేక గ్యాస్ ఏజెన్సీలు చేతులెత్తేశాయి. ఇక తాజాగా.. కేంద్రం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్యాస్ బుకింగ్ లను ఏకంగా 45 రోజులకు పెంచుతూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ నిర్ణయం వర్తిస్తుందని ,పట్టణ ప్రాంతాల్లో మాత్రం యథావిధిగా 25 రోజుల నిబంధలు అమల్లో ఉంటుందని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. దీంతో ఎల్పీజీ వినియోగ దారులు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు.
ఇప్పటికే ఆన్ లైన్ లలో బుకింగ్ లు అధికం కావడంతో ఇండెన్ సర్వర్ ఇప్పటికే మొరాయించిన విషయం తెలిసిందే. రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ఎలాంటి గడ్డు పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుందోనని వినియోగ దారులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మరోవైపు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కేంద్రంకు లేఖను రాశారు. వెంటనే కమర్షియల్, గృహఅవసరాలకు తగ్గవిధంగా గ్యాస్ సిలిండర్ ల సరఫరాలో ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. దీని వల్ల ఇప్పటికే చాలా హోటల్స్, హస్టల్స్ లు మూత బడ్డాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.