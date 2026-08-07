/గ్యాస్ వినియోగదారులకు షాకింగ్ న్యూస్.. ఈ కేవైసీ చేయకపోతే గ్యాస్ కనెక్షన్ కట్?!

LPG EKYC Before August 16: వంట గ్యాస్ సిలిండర్ వినియోగదారులు ఈకేవైసీ (e-KYC) పూర్తి చేయాలని ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు గత కొన్ని రోజులుగా చెబుతున్నాయి. లేనిపక్షంలో గ్యాస్ పంపిణీ నిలిపివేసే అవకాశం ఉందని కూడా హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఆగస్టు 16 లోపు ఈ కేవైసీని తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలి, లేకపోతే గ్యాస్ కనెక్షన్ సబ్సిడీ కూడా నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇంట్లో వాడుకునే ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం ఈకేవైసీని తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి ఆగస్టు 16 వరకు గడువు విధించారు. ఈ తేదీలోపు పూర్తి చేస్తేనే మీకు సిలిండర్ డెలివరీ అవుతుంది లేదా కొత్త కనెక్షన్ వంటి సేవలు పొందవచ్చు.
గత కొన్ని రోజులుగా వంట గ్యాస్ ఈకేవైసీ విషయంలో కొంత గందరగోళం నెలకొంది. ఆగస్టు 16 వరకు గడువు ఉన్నప్పటికీ, ఆగస్టు 1 నుండి కొన్ని ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు సిలిండర్ల పంపిణీని నిలిపివేస్తున్నాయని, బుకింగ్స్ను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాయని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు చెబుతున్నారు.
అయితే, ఇప్పటికే ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసిన వారు మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏజెన్సీల డెలివరీ బాయ్ ద్వారా ఆన్లైన్లో కూడా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు. ఆగస్టు 16 లోపు ఈ కేవైసీని తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలని గ్యాస్ కంపెనీలు స్పష్టం చేశాయి, లేదంటే సబ్సిడీ నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది.
దీని కోసం మీ గ్యాస్ యాప్ (Indane లేదా BPCL) డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా వాట్సాప్లో 'Hi' అని పంపవచ్చు. అలాగే, ఆధార్ యాప్ ద్వారా కూడా చేయవచ్చు. గ్యాస్ యాప్లో మొబైల్ నంబర్తో లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది.
ఆ తర్వాత, మెనూలోని ప్రొఫైల్ ఆప్షన్కు వెళ్లి 'e-KYC' లేదా 'Re-verification' పై క్లిక్ చేయాలి. ముఖంపై తగినంత వెలుతురు ఉండేలా చూసుకుంటూ కెమెరాతో స్కాన్ చేస్తే, మీకు కన్ఫర్మేషన్ ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది.