/LPG Gas Price Hike: సామాన్యుడికి బ్యాడ్ న్యూస్.. అర్ధరాత్రి నుంచే గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల పెంపు!

Commercial LPG Gas Price Hike: ఎల్పీజి గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. అర్ధరాత్రి వేళ ఆయిల్ కంపెనీలు గ్యాస్ ధరల పెంపును ప్రకటించాయి. ఈ కొత్త ధరలు ఈరోజు జూన్ 1వ తేదీ నుండే అమలులోకి వస్తాయి. మొదటి రోజే సామాన్యులకు పెద్ద షాక్ తగిలింది, ఎందుకంటే కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లతో పాటు 5 కేజీల గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను కూడా పెంచారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు, ఎల్పీజీ ధరల పరిస్థితిని బట్టి ఆయిల్ కంపెనీలు గ్యాస్ ధరలను సవరించాయి. ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీన ఆయిల్ కంపెనీలు గ్యాస్ ధరలను మారుస్తుంటాయి. ఈరోజు 2026 జూన్ 1వ తేదీ కూడా గ్యాస్ ధరలు సవరించారు.
ప్రస్తుతం పశ్చిమ దేశాల్లో ఉన్న యుద్ధ వాతావరణం వల్ల గత కొంతకాలంగా పలుమార్లు గ్యాస్ ధరలు పెరిగాయి. అర్ధరాత్రి సమయంలోనే ఢిల్లీలో కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరలను రూ. 42 పెంచగా, కోల్కత్తాలో రూ.54 పెంచారు.
ఈ మార్పుల వల్ల కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు ఇక్కడ ఢిల్లీలో రూ.3113 చేరుకున్నాయి. కోల్కత్తాలో 19 కేజీల కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర పెరగడం వల్ల అది రూ.3225 చేరుకుంది.
ఈ ధరల సవరణ కేవలం 19 కేజీల కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్కే పరిమితం కాలేదు, ఐదు కేజీల చిన్న సిలిండర్ ధరపై కూడా ప్రభావం చూపింది. ఫ్రీ ట్రేడ్ ఎల్పీజీ ధరను రూ.11 పెంచడంతో, 5 కేజీల ఎల్పీజీ గ్యాస్ ధర రూ.821 చేరుకుంది.
అయితే, ఇళ్లలో వాడే డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలపై ఎలాంటి ప్రభావం పడలేదు. కేవలం కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరలు పెరగడం వల్ల హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్ రంగాలపై ఆర్థిక భారం పడనుంది.