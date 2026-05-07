LPG Gas Cylinder Price Today: మన దేశంలోని వివిధ రకాల ఎల్పీజీ సిలిండర్లు, వాటి తాజా ధరలు గురువారం వెల్లడయ్యాయి. గృహ అవసరాలకు వినియోగించే సిలిండర్ల నుంచి హోటళ్లు, దుకాణాలు, పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలలో ఉపయోగించే అధిక సామర్థ్యం ఉన్న ధరలు.. ఏ సిలిండర్ ఏ అవసరానికి ఉపయోగపడుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
గృహాలకు వినియోగించే సిలిండర్ 14.2 కేజీల బరువు ఉంటుంది. ఈ సిలిండర్ ధర ఇవాళ హైదరాబాద్ 965 రూపాయలుగా ఉంది. 5 కేజీల సిలిండర్ రూ.400 వరకు అందుబాటులో ఉంది.
ఎక్స్ట్రాలైట్ సిలిండర్లు చాలా తేలికగా ఉంటాయి. ఇవి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా తయారు చేశారు. 10 కేజీల XTRALITE సిలిండర్ ధర 652 రూపాయలకు పైనే ఉంటుంది. ఈ సిలిండర్లు ఎక్కడికైనా తీసుకువెళ్లేందుకు ఈజీగా ఉంటుంది. గ్యాస్ లెవెల్స్ కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
హోటళ్లు, భోజనశాలలు, రెస్టారెంట్లలో 19 కిలోగ్రాముల వాణిజ్య సిలిండర్ వినియోగిస్తారు. ఈ సిలిండర్ ధర నేడు హైదరాబాద్లో రూ.3315 వరకు ఉంది. ఈ సిలిండర్ ధరలు గృహ వినియోగ సిలిండర్ల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఇక పెద్ద హోటళ్లు లేదా పరిశ్రమలలో ఉపయోగించే 47.5 కేజీల పెద్ద సిలిండర్ల ధర రూ.7674.5 నుంచి రూ.7730.5 వరకు ఉంటుంది. ఈ సిలిండర్లు ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తాయి. అధిక గ్యాస్ అవసరాల కోసం వీటిని వినియోగిస్తారు.
అతిపెద్ద 425 కేజీల పారిశ్రామిక సిలిండర్ ధర రూ.68,707 నుంచి 69,209 రూపాయల వరకు ఉంటుంది. గ్యాస్ వినియోగం ఎక్కువగా ఉండే పెద్ద పరిశ్రమలలలో ఈ సిలిండర్లను వాడుతున్నారు.
5 కేజీల నాన్-డొమెస్టిక్ సిలిండర్ ధర రూ.810.5 (రీఫిల్) నుంచి రూ.1,754 నుంచి రూ.1770 వరకు ఉంటుంది. ఈ సిలిండర్లు ప్రత్యేకంగా దుకాణాలు, చిన్న వ్యాపారాల కోసం వినియోగిస్తారు. వినియోగించే కేటగిరీ, సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరల్లో మార్పులు ఉంటాయి.