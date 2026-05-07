English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • LPG Gas Cylinder Price Today: ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ ధరల వివరాలు ఇవే.. ఏ సిలిండర్ ఎంతంటే..

LPG Gas Cylinder Price Today: ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ ధరల వివరాలు ఇవే.. ఏ సిలిండర్ ఎంతంటే..

LPG Gas Cylinder Price Today: మన దేశంలోని వివిధ రకాల ఎల్‌పీజీ సిలిండర్లు, వాటి తాజా ధరలు గురువారం వెల్లడయ్యాయి. గృహ అవసరాలకు వినియోగించే సిలిండర్ల నుంచి హోటళ్లు, దుకాణాలు, పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలలో ఉపయోగించే అధిక సామర్థ్యం ఉన్న ధరలు.. ఏ సిలిండర్ ఏ అవసరానికి ఉపయోగపడుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
 
1 /6

గృహాలకు వినియోగించే సిలిండర్ 14.2 కేజీల బరువు ఉంటుంది. ఈ సిలిండర్ ధర ఇవాళ హైదరాబాద్ 965 రూపాయలుగా ఉంది. 5 కేజీల సిలిండర్ రూ.400 వరకు అందుబాటులో ఉంది.

2 /6

ఎక్స్‌ట్రాలైట్ సిలిండర్లు చాలా తేలికగా ఉంటాయి. ఇవి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా తయారు చేశారు. 10 కేజీల XTRALITE సిలిండర్ ధర 652 రూపాయలకు పైనే ఉంటుంది. ఈ సిలిండర్లు ఎక్కడికైనా తీసుకువెళ్లేందుకు ఈజీగా ఉంటుంది. గ్యాస్ లెవెల్స్ కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.  

3 /6

హోటళ్లు, భోజనశాలలు, రెస్టారెంట్లలో 19 కిలోగ్రాముల వాణిజ్య సిలిండర్ వినియోగిస్తారు. ఈ సిలిండర్ ధర నేడు హైదరాబాద్‌లో రూ.3315 వరకు ఉంది. ఈ సిలిండర్ ధరలు గృహ వినియోగ సిలిండర్ల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి.  

4 /6

ఇక పెద్ద హోటళ్లు లేదా పరిశ్రమలలో ఉపయోగించే 47.5 కేజీల పెద్ద సిలిండర్ల ధర రూ.7674.5 నుంచి రూ.7730.5 వరకు ఉంటుంది. ఈ సిలిండర్లు ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తాయి. అధిక గ్యాస్ అవసరాల కోసం వీటిని వినియోగిస్తారు.  

5 /6

అతిపెద్ద 425 కేజీల పారిశ్రామిక సిలిండర్ ధర రూ.68,707 నుంచి 69,209 రూపాయల వరకు ఉంటుంది. గ్యాస్ వినియోగం ఎక్కువగా ఉండే పెద్ద పరిశ్రమలలలో ఈ సిలిండర్లను వాడుతున్నారు.   

6 /6

5 కేజీల నాన్-డొమెస్టిక్ సిలిండర్ ధర రూ.810.5 (రీఫిల్) నుంచి రూ.1,754 నుంచి రూ.1770 వరకు ఉంటుంది. ఈ సిలిండర్లు ప్రత్యేకంగా దుకాణాలు, చిన్న వ్యాపారాల కోసం వినియోగిస్తారు. వినియోగించే కేటగిరీ, సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరల్లో మార్పులు ఉంటాయి.   

LPG gas cylinder price today Lpg Cylinder Price Today Hyderabad Gas Cylinder Price In Andhra Pradesh

Next Gallery

Government Saving Schemes: ప్రభుత్వ గ్యారెంటీతో డబ్బు డబుల్.. ఈ స్కీమ్స్ గురించి తెలుసా?