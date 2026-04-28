English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
Gas Cylinder: మే 1 నుండి గ్యాస్ రూల్స్ చేంజ్.. ఇన్నాళ్లూ ఒకలా.. ఇకపై మరోలా! ఆ కోడ్ ఉంటేనే సిలిండర్ డెలివరీ!

Gas Cylinder Rules Change From May 1st: మే 1 రాబోతుంది. ప్రతినెలా మొదటిరోజు సాధారణంగా ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ ధరలలో మార్పులు ఆయిల్‌ కంపెనీలు చేస్తాయి.. అయితే, మే 1వ తేదీ నుంచి ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ డెలివరీలో కీలక మార్పులు రానున్నాయి. ప్రధానంగా ఇది పశ్చిమాసియా యుద్ధ వాతావరణ ప్రభావం భారత్‌పై పడింది. మే మొదటి రోజు నుంచి ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ డెలివరీలో కీలక మార్పులు రానున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

ఇప్పటికే కమర్షియల్‌ ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధరలు కేవలం నెలలో మూడుసార్లు పెంచారు. 2026 ఏప్రిల్‌లో 19 కేజీల గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధరలు రూ.196 నుంచి రూ.218 మధ్య పెరిగాయి.  

2 /5

మార్చి 7వ తేదీన ఆయిల్‌ కంపెనీలు సిలిండర్‌పై రూ.114.5 పెంచాయి. 2026 మార్చి 31వ తేదీ రూ.28 పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధరల బుకింగ్‌ లాకిన్‌ పీరియడ్‌ మార్చే అవకాశం ఉంది.  

3 /5

ప్రస్తుతం ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ బుకింగ్‌కు 25 రోజుల తర్వాతే అవకాశం ఉంది. దీంతోపాటు శాశ్వత ఓటీపీ విధానం కూడా సిలిండర్‌ డెలివరీ సమయంలో అమలు చేయనున్నారు.   

4 /5

ప్రస్తుతం మనదేశంలో పూర్తిస్థాయిలో డొమెస్టిక్‌ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌లు డెలివరీ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే 98 శాతం ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ బుకింగ్‌ కూడా పెరిగింది. అంతేకాదు డెలివరీ అథంటికేషన్‌ కోడ్‌ కూడా తప్పకుండా షేర్‌ చేయాల్సి ఉంది.  

5 /5

పెట్రోలియం మినిస్ట్రీ ప్రకారం గతంలో 21 రోజుల లిమిట్‌ నుంచి 25 రోజులకు పెంచారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే, 45రోజులు ఆగాల్సిందే. ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన లబ్దిదారులు ఆధార్‌ అథెంటికేషన్‌ తప్పనిసరి చేశారు.

Next Gallery

