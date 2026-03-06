English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
LPG Gas: యుద్ధం వేళ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ సరఫరాపై కేంద్రం కీలకనిర్ణయం.. ఆంక్షలు..!!

 LPG Gas Cylinder News: ఇరాన్‌ ,ఇజ్రాయిల్‌ యుద్ధం నేపథ్యంలో కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రధానంగా ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ సరఫరా విషయంలో కొన్ని పరిమితులను విధించింది. ఈ గ్యాస్ సిలిండర్లు ప్రధానంగా గృహ వినియోగదారులకే సరఫరా చేయాలని ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు స్పష్టం చేసింది. కమర్షియల్, ఇండస్ట్రియల్, పెట్రో కెమికల్ రంగాలకు గ్యాస్ సరఫరా తాత్కాలికంగా పరిమితులు విధించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్‌ సరఫరాపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కొన్ని నిబంధనలు పరిమితులను విధించింది.  ప్రధానంగా ఇరాన్‌, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం వేళ కేవలం గృహ వినియోగదారులకే సరఫరా చేయాలని ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు స్పష్టం చేసింది.  

 కొన్ని రోజులుగా ఇరాన్ ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం వేళ హర్మోజ్‌ జల సంధి మూసివేశారు. గ్యాస్ ఆయిల్‌ కొరత ఏర్పడుతుందని ఆందోళనలో ఉన్నారు. ఈ విషయంలో చాలామంది స్పష్టత కోల్పోయారు. అయితే తాత్కాలికంగా గృహ అవసరాలకే ఈ గ్యాస్‌ సరఫరా చేయాలని ఆదేశించింది. సాధారణ ప్రజలకు ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరాలో అంతరాయం ఉండొద్దని ఉద్దేశంతో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.  

ఇక ఐఓసీఎల్, బీపీసీఎల్‌, హెచ్‌పీసీఎల్‌ ప్రత్యేకంగా ఆదేశాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసింది. కమర్షియల్, ఇండస్ట్రియల్, పెట్రో కెమికల్ రంగాలకు గ్యాస్ సప్లై తాత్కాలికంగా పరిమితులు విధించింది.  

 భారత్ పెద్ద ఎత్తున ఎల్‌పీజీని ఖాతర్‌ నుంచి దిగిమతి చేసుకుంటుంది. అయితే ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో ఖాతర్‌ ఈ సరఫరాను నిలిచి వేసింది. దీంతో గ్యాస్ కొరత ఏర్పడుతుందని ప్రచారం కూడా జరిగింది. వెంట వెంటనే పెద్ద సంఖ్యలో గ్యాస్ బుకింగ్స్‌ ఎక్కువయ్యాయి.  

ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం వంటగ్యాస్ ఆయిల్ సరఫరా పై భారం పడవచ్చు అని చాలామంది ఆందోళనలో ఉన్నారు . ఈ సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడం వారు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రధానంగా వంట గ్యాస్ బుకింగ్ విషయంలో కూడా కొన్ని పరిమితులు విధించింది.   

అయితే భారత్‌కు ఆస్ట్రేలియా, కెనడా దేశాలు గ్యాస్ సప్లై చేయడానికి ముందుకు వచ్చాయి. కానీ ఈ దీనిపై ఇంకా ఎలాంటి అది నిర్ణయం కేంద్రం తీసుకోలేదు. ప్రస్తుతం వంట గ్యాస్ బుకింగ్ ఎక్కువ అవటంతో ఆయిల్ కంపెనీలు కొన్ని పరిమితులు అమలు చేస్తున్నాయి. రెండు సిలిండర్లు ఉన్నవారికి 30 రోజులు, ఒక సిలిండర్ ఉన్నవారు 21 రోజుల తర్వాతనే బుకింగ్‌ అనుమతి ఇస్తున్నాయి.

LPG gas Cylinder Iran Israel war impact on LPG LPG gas cylinder new rules India LPG cylinder booking limit India India LPG supply restrictions

