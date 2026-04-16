LPG Gas Cylinder Update 2026:వంటగ్యాస్ (LPG) సిలిండర్ల సరఫరాపై ఇటీవల వచ్చిన వార్తలతో చాలా మంది వినియోగదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో స్పష్టత ఇచ్చింది. దేశంలో గృహ.. వినియోగదారులకు గ్యాస్ సరఫరా ఎక్కడా ఆగదని, సరఫరా వ్యవస్థ పూర్తిగా సక్రమంగా కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వల్ల ఇంధన రంగంపై కొంత ప్రభావం ఉన్నా, భారతదేశంలో గ్యాస్ అందుబాటుపై ఎలాంటి సమస్య రాకుండా ప్రభుత్వం ముందుగానే చర్యలు తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న గ్యాస్ ఏజెన్సీల వద్ద సిలిండర్ల కొరత లేదని, బుకింగ్ చేసిన వారికి సమయానికి డెలివరీ జరుగుతుందని అధికారులు హామీ ఇచ్చారు.
ఇప్పుడు గ్యాస్ బుకింగ్ విధానం కూడా చాలా సులభంగా మారింది. ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు మొబైల్ యాప్లు, ఆన్లైన్ సేవల ద్వారా బుకింగ్ చేస్తున్నారు. ఇది సమయాన్ని ఆదా.. చేయడంతో పాటు పారదర్శకతను కూడా పెంచుతోంది. అలాగే గ్యాస్ డెలివరీ సమయంలో వినియోగదారుడికి ఒక ప్రత్యేక కోడ్ పంపిస్తున్నారు. ఆ కోడ్ చెప్పిన తర్వాతే సిలిండర్ ఇవ్వబడుతుంది. దీంతో అక్రమాలు తగ్గుతున్నాయి.
ప్రభుత్వం వలస కార్మికుల కోసం కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. చిన్న 5 కిలోల గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాను పెంచింది. వీటిని అవసరమైన ప్రాంతాల్లో అందుబాటులో ఉంచి, తక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారికి కూడా సులభంగా అందేలా చూస్తోంది. అలాగే వాణిజ్య రంగానికి కూడా గ్యాస్ సరఫరాను మెరుగుపరిచారు.
ఇక భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం పైప్ గ్యాస్ (PNG) వినియోగాన్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తోంది. ఇళ్లకు నేరుగా గ్యాస్ అందించే ఈ విధానం వల్ల సిలిండర్లపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. ఇప్పటికే అనేక నగరాల్లో ఈ సేవ విస్తరిస్తోంది.
అలాగే పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు బయో గ్యాస్ వంటి శుభ్రమైన ఇంధనాలపై కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. దీని వల్ల కాలుష్యం తగ్గడంతో పాటు ఇంధన భద్రత కూడా పెరుగుతుంది.