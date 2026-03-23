English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • LPG Gas Cylinder: కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం.. గ్యాస్ సిలిండర్ బరువులో కోత.. 14 కిలోల నుంచి 10 కిలోలకు తగ్గింపు?

LPG Gas Cylinder: కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం.. గ్యాస్ సిలిండర్ బరువులో కోత.. 14 కిలోల నుంచి 10 కిలోలకు తగ్గింపు?

LPG Gas Cylinder: మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ఇప్పుడు.. నేరుగా భారతీయ వంటింట్లోకి ప్రవేశించాయి. ఇరాన్-అమెరికా ఘర్షణల కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థలు పూర్తిగా అస్తవ్యస్తమయ్యాయి. ముఖ్యంగా భారతదేశానికి ఎల్‌పీజీ (LPG) సరఫరా చేసే గల్ఫ్ దేశాల నుంచి నౌకల రాక నిలిచిపోవడంతో దేశీయంగా గ్యాస్ నిల్వలు అట్టడుగు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. 
1 /5

ఈ తీవ్రమైన కొరతను అధిగమించడానికి ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం గృహ అవసరాలకు సరఫరా చేస్తున్న 14.2 కిలోగ్రాముల సిలిండర్ల స్థానంలో కేవలం 10 కిలోగ్రాముల గ్యాస్‌ను మాత్రమే నింపి సరఫరా చేయాలని కంపెనీలు యోచిస్తున్నాయి. తక్కువ గ్యాస్‌ను ఎక్కువ కుటుంబాలకు పంపిణీ చేయడం ద్వారా గ్యాస్ కొరతను కొంతవరకు మేనేజ్ చేయవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

2 /5

సాధారణంగా ఒక సగటు కుటుంబానికి 14.2 కిలోల సిలిండర్ 35 నుంచి 40 రోజుల పాటు వస్తుంది. అయితే కొత్త ప్రతిపాదన ప్రకారం 10 కిలోల గ్యాస్ నింపితే, అది ఒక నెలకు మాత్రమే సరిపోతుంది. అంటే వినియోగదారులు నెలకు ఒకసారి సిలిండర్ బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బరువు తగ్గించడం వల్ల సిలిండర్ ధర కూడా  తగ్గుతుందని, వినియోగదారులకు స్పష్టత ఇవ్వడానికి సిలిండర్లపై ప్రత్యేక స్టిక్కర్లను అంటించనున్నట్లు సమాచారం. 

3 /5

అయితే బాట్లింగ్ ప్లాంట్లలో మెజర్మెంట్ సిస్టమ్‌ను మార్చడానికి,  నియంత్రణ సంస్థల నుంచి అనుమతులు పొందడానికి కొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. రాబోయే నెలల్లో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు ఉండటంతో, ఈ ఆకస్మిక నిర్ణయం రాజకీయంగా ఎలాంటి దుమారం రేపుతుందోనని ప్రభుత్వం,  కంపెనీలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి.

4 /5

ప్రస్తుతం భారతదేశంలో గ్యాస్ పరిస్థితి అత్యంత దారుణంగా ఉంది. కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి నుంచి సరఫరా నిలిచిపోవడంతో గత వారంలో కేవలం రెండు నౌకలు మాత్రమే భారత్‌కు చేరుకున్నాయి. ఇవి తీసుకొచ్చిన 92,700 టన్నుల గ్యాస్ మన దేశానికి కేవలం ఒక్క రోజు వినియోగానికి మాత్రమే సరిపోతుంది. మన దేశంలో రోజువారీ వినియోగించే 93,500 టన్నుల గ్యాస్‌లో 86 శాతం గృహ వినియోగదారులే వాడుతున్నారు.

5 /5

మార్చి మొదటి పక్షం రోజుల్లోనే గ్యాస్ వినియోగం 17 శాతం తగ్గిందంటే, కొరత ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. యుద్ధం గనుక సుదీర్ఘంగా కొనసాగితే, రాబోయే రోజుల్లో గ్యాస్ సరఫరా మరింత దిగజారి, సామాన్యులకు గ్యాస్ దొరకడం గగనమైపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Next Gallery

Gold silver Price Drop Hyderabad Today: పతనం కాదు పాతాళానికే.. బంగారం రూ. 6వేలు.. వెండి రూ. 20వేలు డౌన్..హైదరాబాద్‌లో లేటెస్ట్ రేట్లు ఇవే..!!