LPG Commercial Gas Price Hike: బడ్జెట్ ముందే భారీ షాక్ LPG గ్యాస్ ధర రూ.50 పెంపు. ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు కేంద్రం బడ్జెట్ కూడా ప్రవేశపెట్టనుంది. దానికి ముందే సామాన్యులకు బిగ్ షాక్. LPG సిలిండర్ ధర 50 పెంచారు. ప్రతి నెల ఆయిల్ పెట్రోలియం సంస్థలు ధరల సవరణ చేస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు గ్యాస్ ధరలు రూ.50 పెరిగింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
నేడు ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ బడ్జెట్ కేంద్రం ప్రవేశపెట్టనుంది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ 9వ సారి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అయితే ప్రతి నెల ఒకటో తేదీ LPG, CNG, ATF గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల సవరణ జరుగుతుంది. ఈ రోజు కూడా సవరించారు. అయితే కమర్షియల్ సిలిండర్ ధరలు పెంచింది.
19 కిలోల కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర రూ.50 పెరిగింది. పెరిగిన ధరల తర్వాత ఢిల్లీలో ఈ సిలిండర్ ధర రూ.1691 నుంచి రూ.1740 కి చేరింది. ఇక ముంబైలో ఈ వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ.1642 నుంచి రూ.1692 కు చేరింది.
ఇక డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ఢిల్లీలో డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర 14 కిలోలు రూ.853 ఉంది. ముంబైలో రూ.852, లక్నోలో రూ.890 ఉంది. ఇక పెరిగిన ఈ కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు ఈరోజు నుంచే అమలు కానున్నాయి.
అయితే 2025 ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ బడ్జెట్లో మాత్రం గ్యాస్ సిలిండర్ విషయంలో ప్రజలకు కాస్త ఉపశమనం లభించింది. డొమెస్టిక్ గ్యాస్ ధరలో ఎలాంటి మార్పు లేదు.. అదేవిధంగా కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరలను రూ.6.50 పైసలు తగ్గించింది కూడా.
ఈ పెరిగిన కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల ప్రభావం అన్నీ రెస్టారెంట్లు, హోటల్స్, రోడ్ సైడ్ దాబా వ్యాపారులపై ప్రభావం పడుతుంది. 2025 ఏప్రిల్ 8వ తేదీ నుంచి డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదు. అవి యథావిధిగా కొనసాగుతూ వస్తున్నాయి.