  • LPG Gas Price Hike: సామాన్యుడిపై బండ బాదుడు.. భారీగా పెరిగిన ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ ధరలు, ఏకంగా రూ.60, రూ.115 పెంపు..!

LPG Gas Price Hike: సామాన్యుడిపై 'బండ' బాదుడు.. భారీగా పెరిగిన ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ ధరలు, ఏకంగా రూ.60, రూ.115 పెంపు..!

Iran Israel War Domestic LPG Gas Price Hiked: సామాన్యులకు బిగ్ షాక్ డొమెస్టిక్ వంటగది గ్యాస్‌ ధరలు కేంద్రం భారీగా పెంచింది.  14.2 కిలోల వంట గ్యాస్ ధరలు ఏకంగా రూ.60 పెంచగా, కమర్షియల్ 19 కేజీల సిలిండర్ పై రూ.115 పెంచిది. ఈ కొత్త ధరలు ఈరోజు నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని ప్రకటించింది. ఇరాన్‌ ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ఈ వంట గ్యాస్‌ ధరలు పెరిగాయి. దీంతో హైదరాబాద్‌లో డొమెస్టిక్‌ గ్యాస్‌ ధర పెరిగి రూ.965 కు చేరింది. ఇక 19 కేజీల కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ.1961 ఉండగా.. ప్రస్తుతం రూ.2076 కు చేరుకుంది. 
 
 మిడిలిస్టులో యుద్ధం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో భారత్ పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఆయిల్ ధరలో పెరుగుతాయని ప్రజలు ఆందోళన చెందిన నేపథ్యంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను పెంచేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ద్వారా కొన్ని రోజులుగా పెరగలేదు. ఇప్పుడు యుద్ధం నేపథ్యంలో సిలిండర్ ధర ఏకంగా రూ.60 పెంచింది. ఇక కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ.115 పెంచినట్లు ప్రకటించింది.  

 డొమెస్టిక్ వంటగ్యాస్ ధరలు పెరగడం సామాన్యుల జేబుకు చిల్లే. ఇక కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల ప్రభావం ఏకంగా చిన్నచిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే హోటల్, రెస్టారెంట్స్ పై కూడా తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. LPG గ్యాస్ ధర పెరగడంతో హైదరాబాద్‌లో 14 KG సిలిండర్‌ ధర రూ.965 కు చేరుకుంటే, కమర్షియల్ గ్యాస్ ధర రూ.2076 కు చేరుకుంది .  

 పెరిగిన ధరల తర్వాత డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర ఢిల్లీలో రూ.913 కాగా ముంబైలో రూ.912 కు చేరుకుంది. ఇక పెరిగిన వంట గ్యాస్ ధరలు చెన్నైలో రూ.865 నుంచి రూ.928 కి చేరుకుంది. ఈ పెరుగుదల కమర్షియల్ ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ 19 కేజీల పై కూడా ఉంది.  

తాజాగా కమర్షియల్ ఎల్పీజీ 19 కేజీల గ్యాస్ సిలిండర్ ధరపై రూ.115 పెంపు ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం. 2025 ఏప్రిల్ నెల నుంచి డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. అయితే ఇటీవలే కేంద్రమంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి భారత్ లో ఎలాంటి ఇంధన కొరత లేదని ప్రకటించిన తరుణంలో ఇలా గ్యాస్ ధరలు పెంపు ఆందోళన సామాన్యుల్లో రేకెత్తిస్తోంది.  

 భారత్ 8 వారాలకు సరిపడా తగిన ఇంధనం కలిగి ఉందని ఎక్స్ వేధికంగా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇంధన సరఫరాను డొమెస్టిక్ ఉపయోగానికి నిరంతరాయంగా సరఫరా చేయాలని ఐఓసీఎల్, బీపీసీఎల్‌కు కేంద్రం నిన్నే ఆదేశాలు కూడా జారీ చేసింది. శుక్రవారం కూడా హర్మోజ్‌ జలసంధి వద్ద సమస్యాత్మకంగా ఉన్నా ముడి చమురు, పెట్రోలియం, ఎల్పీజీ సరఫరాకు సౌకర్యంగావతమైన స్థితిలోనే ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెప్పాయి.

