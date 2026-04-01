Gas Price Hike: వినియోగదారులకు అలెర్ట్‌.. రూ.195 పెరిగిన కమర్షియల్ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధర! డొమెస్టిక్‌ గ్యాస్‌ ధరలు ఇలా..!

Commercial LPG Gas Price Hike Today: ఎల్పీజీ కమర్షియల్ గ్యాస్ వినియోగదారులకు బిగ్ అలర్ట్. 19 కేజీల సిలిండర్ పై రూ.195.50 పెంచుతూ ఆయిల్ కంపెనీలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ప్రతి నెల 1వ తేదీ ఆయిల్ కంపెనీలు గ్యాస్ ధరలో సవరణ చేస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ పెంచాయి. గత నెల రూ. 115 కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ పై పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఎల్పీజీ కమర్షియల్ గ్యాస్ వినియోగదారులకు బిగ్ షాక్ అని చెప్పవచ్చు. ఆయిల్ కంపెనీలు 1వ తేదీనే వినియోగదారులకు ఖంగుతినే వార్తను అందించాయి. 19 కేజీల సిలిండర్ పై రూ.195.50 పెంచుతూ ఆయిల్ కంపెనీలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.
ఇక గత నెలలో కూడా రూ.115 ఈ సిలిండర్ పై పెంచిన విషయం తెలిసిందే. ప్రధానంగా పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో దేశంలో ఎల్పీజీ కొరత ఏర్పడటంతో ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. కొన్ని చిన్న రెస్టారెంట్స్, హోటల్స్ కూడా బంద్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
పెరిగిన ధరల వల్ల ఢిల్లీలో ఎల్పీజీ కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ 19 కేజీల బండ రూ.2078 కి చేరింది. పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న యుద్ధ వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇప్పటివరకు ఆయిల్ ధరలపై 50 శాతం మేరా పెరిగాయి. ఈ భారం ప్రతి ఒక్కరిపై పడుతోంది.
అయితే, ఎల్పీజీ డొమెస్టిక్ గ్యాస్ ధరలపై ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు ఆయిల్ కంపెనీలు. ఈ డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ద్వారా ఢిల్లీలో రూ.913 ఉంది. ఇక గత నెల మార్చి 7వ తేదీన డొమెస్టిక్ ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల్లో మార్పులు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. రూ.60 గ్యాస్ బండపై ధరలు పెంచారు.
ప్రతినెలా ఆయిల్ కంపెనీలైన ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, భారత్ పెట్రోలియం, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం, ఎల్పీజీ, ఏవియేషన్ ఇంధన ధరలలో సవరణ చేస్తూ ఉంటాయి. ప్రధానంగా ఇవి అంతర్జాతీయ ఆయిల్ ధరల, కరెన్సీ హెచ్చుతగ్గులపై ఆధారపడి ఉంటాయి.