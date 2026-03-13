5 Tips for Induction Cooking: ఇరాన్ అమెరికా యుద్ధం నేపథ్యంలో వంట గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. ఇప్పటికే చిన్న చిన్న హోటళ్లు కూడా మూసివేసే దుస్థితి ఏర్పడింది. అయితే, డొమెస్టిక్ గ్యాస్ కొరత లేదని ప్రభుత్వాలు చెబుతున్నాయి. కానీ, ఏజేన్సీల వద్ద పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు క్యూ కడుతున్నారు. గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడుతుందేమో అని భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. అయితే, మీ ఇంట్లో ఇండక్షన్ స్టవ్ ఉందా? అయితే, మీకు ఏ దిగులు అవసరం లేదు. ఈ 5 టిప్స్ పాటిస్తే మీ వంట త్వరగా అవుతుంది, సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది.
దేశంలో వంట గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది ఎల్పీజీ నుంచి చాలా మంది ఎలక్ట్రిక్ ఇండక్షన్ స్టవ్లకు మారుతున్నారు. పెద్ద ఎత్తున ఈ స్టవ్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇండక్షన్ స్టవ్లు నో స్టాక్ బోర్డులు షాపుల్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్స్లో కూడా అందుబాటులో లేవు.
ఇండక్షన్ స్టవ్ ఉంటే ఈ 5 టిప్స్ పాటించండి. దీంతో మీ వంట త్వరగా పూర్తవుతుంది. సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. త్వరగా మీ ఇండక్షన్ స్టవ్ హీట్ అవ్వాలంటే కేవలం మ్యాగ్నెటిక్ గిన్నెలనే వాడండి
దీంతోపాటు వేడి వేస్ట్ అవ్వకుండా ముందుగానే అన్ని తయారు చేసి పెట్టుకోండి. అంతేకాదు ఈవెన్ కుకింగ్ అవ్వాలంటే ప్రీసెట్ మోడ్ ఉపయోగించండి.
అంతేకాదు వండే ముందు ఇండక్షన్ స్టవ్ ఉపరితల భాగం పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోండి. తద్వారా మంచి హీట్ ఫ్లో ఉంటుంది. అంతేకాదు ఎనర్జీ సేవ్ చేయడానికి గిన్నెలపై మూత పెట్టి ఉడికించండి.
మార్కెట్లో ఉండే ఎలక్ట్రిక్ కాయిల్ కంటే ఈ ఇండక్షన్ స్టవ్లు ఎంతో బెట్టర్. ఎందుకంటే ఈ ఇండక్షన్ స్టవ్స్ మ్యాగ్నెట్స్ ద్వారా నేరుగా ప్యాన్ను హీట్ చేస్తాయి. గ్యాస్ స్టవ్ కంటే కూడా సగం సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది.
ఇండక్షన్ స్టవ్పై మంట కనిపించదు. ఇందులో ఆధునిక టెక్నాలజీలో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆటో ఆఫ్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. సేఫ్టీ పరంగా కూడా బెస్ట్. ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత సమయంలో ఈ ఎలక్ట్రిక్ కుకింగ్తో సురక్షితంగా.. త్వరగా వంట పూర్తవుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)