Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /LPG Subsidy:రూ.10 లక్షలు దాటిందా… వెంటనే చెక్ చేసుకోండి

LPG Subsidy:రూ.10 లక్షలు దాటిందా… వెంటనే చెక్ చేసుకోండి

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 14, 2026, 12:40 PM IST|Updated: May 14, 2026, 12:40 PM IST

LPG Subsidy:దేశవ్యాప్తంగా చాలా మంది గ్యాస్ వినియోగదారుల మొబైల్ ఫోన్లకు ఇటీవల ఒక ప్రత్యేక సందేశం వస్తోంది. “మీ వార్షిక స్థూల ఆదాయం రూ.10 లక్షలకు మించి ఉంది” అంటూ గ్యాస్ కంపెనీలు పంపుతున్న ఈ మెస్సేజ్‌లు ఇప్పుడు చర్చకు దారితీశాయి. ఈ సందేశాల వల్ల గ్యాస్ సబ్సిడీ ఆపేస్తారా అనే భయం చాలా మందిలో కనిపిస్తోంది.

LPG Latest News1/5

ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం అర్హులైన గ్యాస్ వినియోగదారులకు సబ్సిడీ ఇస్తోంది. వినియోగదారులు పూర్తి ధర చెల్లించిన తర్వాత కొంత మొత్తం వారి బ్యాంక్ ఖాతాలోకి తిరిగి జమ అవుతోంది. సాధారణంగా ఒక్క సిలిండర్‌పై సుమారు రూ.40 వరకు సబ్సిడీ అందుతోంది. ఉజ్వల పథకం కింద ఉన్న వారికి ఇంకా ఎక్కువ రాయితీ ఉంది.  

Gas Subsidy Eligibility2/5

ఇప్పుడు పంపుతున్న సందేశాల్లో, ఆదాయపు పన్ను రికార్డుల ప్రకారం కుటుంబ ఆదాయం రూ.10 లక్షలు దాటిందని పేర్కొంటున్నారు. అలాంటి వారు ఎందుకు సబ్సిడీ పొందాలో వివరించాలని గ్యాస్ కంపెనీలు కోరుతున్నాయి. ఒకవేళ ఆదాయం తక్కువగా ఉంటే వినియోగదారులు తమ అభ్యంతరాలను తెలియజేయవచ్చు అని కూడా చెబుతున్నారు.  

LPG Income Limit3/5

ఈ మెస్సేజ్‌లలో ఒక హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌తో పాటు ఫీడ్‌బ్యాక్ లింక్ కూడా ఉంటుంది. ఆ లింక్ ద్వారా వినియోగదారులు తమ పేరు, అడ్రస్, గ్యాస్ కనెక్షన్ నంబర్ వంటి వివరాలు సమర్పించాలి. అవసరమైతే డాక్యుమెంట్లు కూడా అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి లేదా ఆయిల్ కంపెనీల నుంచి సబ్సిడీ పూర్తిగా తొలగిస్తామని అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. అయితే అధిక ఆదాయం ఉన్నవారికి సబ్సిడీ అవసరమా అనే అంశంపై పరిశీలన జరుగుతోందని తెలుస్తోంది.

LPG KYC Update4/5

ఇక గ్యాస్ కంపెనీలు ఈ-కేవైసీ చేయాలని కూడా వినియోగదారులకు సూచిస్తున్నాయి. ఒకే కుటుంబంలో ఎక్కువ కనెక్షన్లు లేకుండా చూడటానికి ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. గ్యాస్ కంపెనీ యాప్ ద్వారా లేదా గ్యాస్ ఏజెన్సీకి వెళ్లి ఈకేవైసీ పూర్తి చేయవచ్చు.

Gas Cylinder Subsidy5/5

ఇటీవల అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల వల్ల గ్యాస్ ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా విదేశాల నుంచి భారత్ భారీగా ఎల్పీజీ దిగుమతి చేసుకుంటోంది. అందుకే ప్రభుత్వం సబ్సిడీ వ్యవస్థలో మార్పులు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. కాబట్టి గ్యాస్ వినియోగదారులు వచ్చిన మెస్సేజ్‌లను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా, అవసరమైతే వెంటనే స్పందించడం మంచిదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

Tags:
LPG SUBSIDY
Gas Subsidy News
LPG Consumers
Gas Cylinder Subsidy
LPG KYC Update
LPG Income Limit
Gas Subsidy Eligibility
LPG Latest News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లాల ప్రజలకు శుభవార్త.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న రేవంత్

వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లాల ప్రజలకు శుభవార్త.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న రేవంత్

CM Revanth Reddy21 min ago
2

స్క్రీన్ ప్లే అదిరిపోయింది.. కరీంనగర్ PMJ జువెలరీ దోపిడీకి స్కెచ్ గీసింది జైలులోనే..

Karimnagar37 min ago
3

టీ20ల్లో విరాట్ కోహ్లీ అరాచకం.. క్రిస్‌గేల్, బ‌ట్ల‌ర్‌, వార్న‌ర్ రికార్డులు బ్రేక్!

Virat Kohli39 min ago
4

786 సిరీస్ నోట్లు 3 ఉంటే రూ.86 లక్షలు మీ సొంతం.. ఫేస్‌బుక్‌లో చూసి కాల్ చేస్తే..!

Online Scam1 hr ago
5

వామ్మె.. నాగుపాము తల నుంచి నాగమణి తీస్తున్న వీడియో..

Real Naagmani Video1 hr ago