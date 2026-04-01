RR vs LSG: పుంజుకున్న రాజస్థాన్‌.. ఘోరంగా విఫలమై లక్నో వరుసగా నాలుగో ఓటమి

Lucknow Super Giants 4th Consecutive Defeat: రెండు ఓటముల తర్వాత రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ గొప్పగా పుంజుకోగా.. లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ మరోసారి ఘోరంగా విఫలమైంది. తక్కువ స్కోర్‌ నమోదైన ఈ మ్యాచ్‌లో ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో రాజస్థాన్‌ విజయాన్ని అందుకుంది. 40 పరుగులతో మ్యాచ్‌ గెలవగా.. దానికి సంబంధించిన తెలుసుకుందాం.
లక్నో వేదికగా మంగళవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌, లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ కీలక మ్యాచ్‌లో తలపడ్డాయి. టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్తు పూర్తయ్యాక 6 వికెట్ల నష్టానికి 159 పరుగులు చేసింది. స్టార్‌ బ్యాటర్లు యశస్వి జైస్వాల్‌ (22) రాణించగా.. వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (8), ధ్రువ్‌ జురేల్‌ (0), కెప్టెన్‌ రియన్‌ పరాగ్‌ (20), షిమ్రాన్‌ హెట్‌మెయిర్‌ (22) తక్కువ పరుగులు చేయగా.. రవీంద్ర జడేజా (43), ఫెరిరా (20) మోస్తరు స్కోర్‌ నమోదు వద్ద ఔటయ్యారు. 

లక్నో బౌలర్లు అద్భుతం వేసి బ్యాటర్లు అందరినీ వెనక్కి పంపించేశారు. లక్నో బౌలర్లు బ్రిజేష్‌ శర్మ, జోఫ్రా ఆర్చర్‌, బర్గర్‌ వరుసగా రెండేసి వికెట్లు తీసి అదరగొట్టారు.

స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనకు బరిలో దిగిన లక్నో సూపర్‌జియాంట్స్‌ భారీగా విఫలమైంది. 18 ఓవర్లు పూర్తి చేసుకుని 119 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. మిచెల్‌ మార్ష్‌ మినహా దాదాపు ఏ ఒక్క బ్యాటర్‌ సమీక్ష చేయనున్నారు. ఆయుశ్‌ బదౌనీ, రిషబ్‌ పంత్‌, మర్‌క్రమ్‌ ఇలా ముగ్గురికి ముగ్గురు ఒక్క పరుగు కూడా చేయకుండా డకౌట్‌గా వెళ్లిపోయారు. 41 బంతుల్లో మార్ష్‌ 55 పరుగులు చేసి అర్ధ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. అనంతరం నికోలస్‌ పూరన్‌ (22), హిమ్మత్‌ సింగ్‌ (15) కొంత పోరాడినా విజయానికి కావాల్సిన పరుగులు సాధించలేకపోయారు. ముకుల్‌ రాయ్‌, హిమ్మత్‌ సింగ్‌ దూకుడుగా ఆడారు.

ఛేదనకు దిగిన లక్నో బ్యాటర్లను లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ వేసి అన్నీ వికెట్లు తీశారు. జోఫ్రా ఆర్చర్‌ మూడు వికెట్లు, నంద్రే బర్గర్‌ రెండు వికెట్లు టపాటపా పడగొట్టారు.

ఈ సీజన్‌లో వరుసగా రెండు ఓటములు చెందిన రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ లక్నో గడ్డపై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. విజయంతో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ తమ ర్యాంకును మెరుగుపర్చుకోగా.. ఐదో ఓటమిని ఖాతాలో వేసుకున్నారు.

ఈ సీజన్‌లో మొత్తం ఏడు మ్యాచ్‌లు ఆడిన లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ 2 విజయాలు, ఐదు పరాజయాలతో కొనసాగుతోంది. ఇది వరకు వచ్చు వరుసగా నాలుగు పరాజయం పొందడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబడుతున్నా.

ఏడు మ్యాచ్‌లు ఆడిన రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ 5 విజయాలు, రెండు పరాజయాలు సాధించింది. వరుసగా రెండు ఓటముల అనంతరం రాజస్థాన్‌ గొప్పగా పుంజుకుని ఆడింది.

