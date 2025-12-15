English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. సఫల ఏకాదశి రోజు ఈ 5 రాశులకు లక్కీ ఛాన్స్!

Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. సఫల ఏకాదశి రోజు ఈ 5 రాశులకు లక్కీ ఛాన్స్!

Horoscope Today 15 December 2025 A Head Of Saphala Ekadashi: భవిష్యత్‌ ఎలా ఉందో తెలుసుకునేందుకు మనిషి ఆసక్తి కనబరుస్తాడు. భవిష్యత్‌ కాల జ్ఞానం చెప్పేదే జ్యోతిష్యశాస్త్రం. ఈరోజు అనగా సోమవారం జ్యోతిష్యం ప్రకారం రాశిఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. సోమవారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో చూద్దాం.
ఈరోజు శ్రీవిశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత రుతువు, మార్గశిర మాసం, ఏకాదశి ఈరోజు. అద్భుతమైన సమయం తెల్లవారుజామున 5.34 నుంచి మరుసటి రోజు ద్వాదశి 7.17 వరకు ఉంది.

మార్గశిరంలో వచ్చే ఏకాదశిని సఫల ఏకాదశి అంటారు. సఫల అంటే విజయం లేదా సాఫల్యం, ఫలప్రదం అనే అర్థం ఉంది. మార్గశిరమాసం కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశి తిథి రోజు మహావిష్ణువును పూజిస్తే మంచి జరుగుతుంది.

ఈరోజు చంద్రుడు తులా రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ద్వాదశ రాశులపై చిత్ర నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. ఈరోజు ఐదు రాశులకు అద్భుత ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. సోమవారం కావడంతో పరమశివుడిని పూజిస్తే అంతా మంచే జరుగుతుంది. 

ఈరోజు సింహ, మేషం, వృషభం, మిథునం, కర్కాటక రాశులకు విశేష ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఈ రాశులవారికి విజయాలు వరిస్తాయి. ఆకస్మిక ధన లాభం కలుగుతుంది. ఈరోజు శుభకార్యాలు, కొత్త పనులు మొదలుపెట్టవచ్చు.

సింహ, మేషం రాశులు కలవారికి లాభాలు గడించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతి, ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తే అన్నీ చక్కగా జరుగుతాయి. ఆధ్మాత్మిక వాతావరణంలో గడుపుతారు.

