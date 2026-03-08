English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Lucky Zodiac Signs: మార్చి 8వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే.. గుర్తుంచుకోండి!

Lucky Zodiac Signs: మార్చి 8వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే.. గుర్తుంచుకోండి!

Lucky Zodiac Signs From March 8: మార్చి 8వ తేదీన కొన్ని గ్రహాలు కదలికలు జరపబోతున్నాయి. అలాగే తిరోగమనం చేయడం కారణంగా కూడా.. ఆర్థికంగా కలిసి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా కొన్ని రాశులకు ఈ సమయంలో మిశ్రమ లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. 

Lucky Zodiac Signs From March 8 Telugu News: మార్చి 8వ తేదీ ఆదివారం వివిధ గ్రహాలతో పాటు నక్షత్రాలు కలిసి ఉండబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈరోజు కొన్ని రాశిల వారికి అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. గతంలో కంటే ఇప్పుడు ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలిగి అవకాశాలు. అయితే, మార్చి 8వ తేదీన కొన్ని గ్రహాలు కదలికలు జరపడంతో ఆయా రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 
 
ముఖ్యంగా మార్చి 8వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ఆర్థికపరంగా దేనికి లోటు ఉండదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోబోతున్నాయి. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.  

మేష రాశి వారికి మార్చి 8వ తేదీ నుంచి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా బుధుడు తిరోగమన కారణంగా వీరు ఎక్కువగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీటిని మంచి పనులకే ఖర్చు పెడతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే బాధ్యతలు కూడా కొంతవరకు పెరగవచ్చు. దుబారా ఖర్చులు చేయకుండా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండడం మేలు.

వృషభ రాశి వారికి కూడా ఎన్నో రకాల సమస్యలు ఈ సమయంలో తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారస్తులు ప్రాజెక్టులను తిరిగి పొందుతారు. అలాగే కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలిగినప్పటికీ.. కొన్ని రకాల ఖర్చులు పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే పాత పెట్టబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. 

మిధున రాశి వారికి ఈ సమయంలో విపరీతమైన క్రమశిక్షణ పెరుగుతుంది. అలాగే బుధుడి తిరోగమన కారణంగా పాత పెట్టుబడుల నుంచి కొన్ని రకాల డబ్బులు పొందినప్పటికీ ఖర్చులు కూడా అదే విధంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్ పరంగా కొన్ని రకాల లాభాలు కూడా పొందుతారు. ఈ సమయంలో అదనపు ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి.. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా కమ్యూనికేషన్ పరంగా చాలా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. బుధుడి ప్రభావంతో ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా అవసరమైన ఖర్చులు కూడా తగ్గించుకుంటే మంచిది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారు భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టబోతున్నారు.

కన్యారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా మార్చి 8వ తేదీ నుంచి మిశ్రమ ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగులతో అపార్ధాలు వచ్చినప్పటికీ కొన్ని రకాల సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. పెట్టుబడులు పెట్టడం ఈ సమయంలో చాలా లాభదాయకమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా డబ్బులు అప్పుగా ఇవ్వడం మానుకుంటే చాలా మంచిది.  

తులా రాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. అంతేకాకుండా నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో మంచి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే వీరికి ఇమేజ్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. డబ్బులు సంపాదించడానికి ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు పొంది.. వీరు జీవితంలో ఎదగలుగుతారు.

