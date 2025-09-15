English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mahalaxmi Raja Yoga: నవరాత్రుల్లో మహాలక్ష్మి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ధనరాశులతో ప్రత్యక్షం కాబోతున్న లక్ష్మీదేవి..

Mahalaxmi Raja Yoga Effect On Zodiac: నవరాత్రుల సమయాల్లో ఎంతో శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడిపోతుంది. దీనివల్ల మకర రాశితో పాటు కుంభ మరికొన్ని రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుంది. అలాగే ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.

Mahalaxmi Raja Yoga Effect On Zodiac Telugu: ఎంతో పవిత్రమైన నవరాత్రులు త్వరలోనే ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. ఈసారి అత్యంత ప్రత్యేకమైన యాదృచ్ఛికం కూడా ఏర్పడబోతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన గ్రహాలు కదలికలు జరుపబోతున్నాయి. దీని కారణంగా జీవితంలో ఊహించని పెద్దపెద్ద మార్పులు సంభవిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ నవరాత్రి సమయంలో అత్యంత శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. 
 
అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతికరమైన నవరాత్రుల్లో భాగంగా శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. జీవితంలో కష్టాలన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఇక ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్న పనులు కూడా సక్రమంగా చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా తీవ్ర సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి.   

ఈ ఏడాది నవరాత్రులు సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అక్టోబర్ రెండవ తేదీన ముగుస్తాయి. ఇదే సమయంలో సెప్టెంబర్ 24వ తేదీన చంద్రుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అంగారక గ్రహం ఇప్పటికే తులా రాశిలో సంచార దశలో ఉంది. దీని కారణంగా ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. దీంతో మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది.   

మహాలక్ష్మి రాజయోగ ప్రభావంతో తులా రాశి వారికి గరిష్ట ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ధన సంబంధిత సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారంమవుతాయి. ఆకస్మిక ధన లాభాలు కూడా రావడం ప్రారంభమవుతాయి. గతంలో పెట్టిన భారీ పెట్టుబడుల నుంచి కొద్దికొద్దిగా ఆర్థిక లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి.   

తులారాశి వారికి ఉద్యోగాలపరంగా పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఈ సమయాల్లోనే జీతాలు భారీ మొత్తంలో పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో పాటు స్నేహితులతో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా సంబంధాలు మరింత బలపడి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఇక ప్రేమ జీవితం కూడా ఈ సమయంలో చాలా బాగుంటుంది.   

మహాలక్ష్మి రాజయోగం కారణంగా మకర రాశి వారికి కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి శని ఈ సమయంలో కూడా శుభస్థానంలో ఉంటాడు దీనికి కారణంగా వీరు అదృష్టాన్ని పొంది విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసిన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ఉద్యోగాలపరంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.   

మకర రాశి వారికి ఉన్నతాధికారుల సపోర్టు లభించి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా గతంలో పెట్టుబడుల నుంచి కొన్ని డబ్బులు పొందగలుగుతారు. కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల భవిష్యత్తులో కూడా మంచి రాబడులు పొందగలుగుతారు. ఇక ఎప్పటినుంచో చేయాలనుకుంటున్న పనులు ఈ సమయంలో ప్రారంభించడం మంచిది.  

నవరాత్రుల సమయంలో కుంభరాశి వారికి కూడా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి.  వీరికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారి కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అలాగే పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తిగా నెరవేరుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే కష్టమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొని అద్భుతాలు సృష్టించగలుగుతారు.  

