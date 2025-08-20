English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lunar Eclipse: చంద్రగ్రహణం రాబోతుంది..ఈ రాశులకు ఇబ్బందులు తప్పవు!

Lunar Eclipse Zodiac Signs: మరో 15 రోజుల్లో చంద్ర గ్రహణం సంభవించనుంది. భాద్రపద శుక్ల పక్ష పూర్ణిమ తిథి ఆదివారం రాత్రి.. అనగా సెప్టెంబర్ 7, 2025న ఇది ఏర్పడనుంది. ఆ చంద్రగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపిస్తుంది. ఈ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణాన్ని భారతదేశంలో స్పష్టంగా చూడొచ్చు. ఈ గ్రహణం శతభిష నక్షత్రంతో పాటు కుంభరాశిలో సంభవించనున్నట్లు జోతిష్య్కులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఈ నక్షత్రం, రాశులలో జన్మించిన వారు గ్రహణాన్ని చూడకూడదు. 
 
భారత ప్రామాణిక సమయం ప్రకారం, ఈ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం రాత్రి 9:57 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. గ్రహణం మధ్య సమయం రాత్రి 11:41 గంటలకు.. గ్రహణం ముగింపు సమయం అర్థరాత్రి 1:27 గంటలకు ఉంటుంది. ఈ గ్రహణం సమయం కాశీతో సహా మొత్తం భారతదేశంలో ఒకే విధంగా ఉంటుంది.    

ఇది భారతదేశం నుండి కనిపిస్తుంది కాబట్టి.. గ్రహణానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల సూతక నియమాలు వర్తిస్తాయి. హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం గ్రహణం కనిపించే ప్రతి ప్రాంతంలో సూతక నియమాలను పాటించాలి. ముఖ్యంగా దేవాలయాల తలుపు మూసివేయడం సహా గర్భిణీలు గ్రహణం సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.   

గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీలు పదునైన వస్తువులను ఉపయోగించరాదు. దైవారాధన చేస్తూ.. మంత్రాన్ని పఠించాలి. దేవతా విగ్రహాలను తాకరాదు. గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత తలస్నానం తప్పనిసరిగా చేయాలి. అయితే ఈ గ్రహణ ప్రభావం అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపుతుంది.   

చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు, ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? సెప్టెంబరు 7న రాత్రి 9:57 గంటలకు ప్రారంభమయ్యి.. అర్ధరాత్రి 1:27 గంటల వరకు కొనసాగనుంది. రాత్రి 11:00 నుంచి 12:22 మధ్యలో గ్రహణం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ గ్రహణం భారతదేశంతో పాటు అంటార్కిటికా, పశ్చిమ పసిఫిక్ మహాసముద్రం, ఆస్ట్రేలియా, ఆసియా, హిందూ మహాసముద్రం, యూరప్, తూర్పు అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం మొదలైన వాటిలో కనిపిస్తుంది.   

అదృష్ట, దురదృష్ట రాశుల వారు: ఇది ఈ సంవత్సరంలో చివరి చంద్రగ్రహణం. దీని ప్రభావం పన్నెండు రాశుల వారిపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. మేష, మిథున, కన్య, వృశ్చిక, ధనుస్సు రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉన్నప్పటికీ.. మీన, కర్కాటక రాశుల వారికి అశుభప్రదంగా ఉంటుంది.    

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా మత విశ్వాసాల ఆధారంగా పొందుపరిచినది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.  

