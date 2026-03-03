Lunar Eclipse 2026: చంద్ర గ్రహణం వేళ సంభోగంలో పాల్గొనవచ్చా..?.. ఆ తర్వాత ఏంజరుగుతుందంటే..?

couple mating during chandragrahan: గ్రహణ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా నియమాలు పాటించాలని జ్యోతిష్య పండితులు చెప్తున్నారు. కానీ ఇటీవల కొంత మంది సోషల్ మీడియా వేదికగా తిక్క తిక్క ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. గ్రహణ కాలంలో సంభోగంలో పాల్గొంటే ఏంజరుగుతుందని డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రాహువు, కేతులు సూర్యుడు లేదా చంద్రుడ్ని మింగడంతో గ్రహణాలు ఏర్పడతాయి. ప్రస్తుతం దేశమంతట కూడా కేతు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణంను మరికొన్ని గంటల్లో ఏర్పడబోతుంది.ఈ క్రమంలో చంద్ర గ్రహణం నేపథ్యంలో ఇప్పటికే మార్చి 3న హోలీ జరుపుకొవద్దని పండితులు చెబుతున్నారు. మార్చి 4న హోలీ జరుపుకొవాలని సూచించారు.
ఇక మధ్యాహత్నం 3 గంటల 15 నిముషాల నుంచి సాయంత్రం 6. 45 నిముషాల వరకు చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడుతుందని ఆ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని జ్యోతిష్య పండితులు చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా గర్భిణిలు ఈ సమయంలో ఎటుకదలకుండా నిటారుగా బెడ్ మీద పడుకుని ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
మరికొంత మంది మాత్రం గ్రహణ కాలంలో కిరణాలు తమ మీద పడకుండా ఇంట్లోనే జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సాయంత్రం 7 తర్వాత మరల ఇల్లంతా శుభ్రం చేసి ఆతర్వాత దేవుడి పూజలు, దీపారాధనలు చేసుకొవాలి.
కొంత మంది నెట్టింట గ్రహణ కాలంలో భార్యభర్తలు లేదా ప్రేమికులు సంభోగం చేసుకుంటే ఏంజరుగుతుందని తెగ ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. దీనికి పండితులు గ్రహణం అంటే చెడు కాలం. ఈ సమయంలో పొరపాటున కూడా కొన్ని పనులు చేయకూడదు.
ఒక వేళ ఆ సమయంలో సంభోగం చేస్తే రాక్షసుల లాంటి స్వభావం ఉన్న వారు పిల్లలుగా పుడతారు. ఒకవేళ ఆ సమయంలో కలయితో ప్రెగ్నెంట్ అయితే తల్లితో పాటు, పిల్లలకు కూడా అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి.
వీరు కాముకులుగా, ఒక రకమైన చెడు ఆలోచనలు గల వారుగా ఉంటారు. వీరు అన్ని తెలిసే అధర్మాన్ని ఆచరిస్తు సమాజంలో విచ్చల విడిగా చెడును వ్యాప్తి చేస్తారు. అందుకే గ్రహణ సమయంలో పొరపాటున కూడా లైంగిక చర్యలు లేదా ముద్దులు పెట్టుకొవడం, కామాన్ని కల్గించే ఎలాంటి ఆలోచనలకు తావు ఇవ్వకుండా సాత్వికంగా ఉంటూ దేవుడి ఆరాధనలో మనస్సు నిశ్చలంగా ఉండేలా చూసుకొవాలని జ్యోతిష్య పండితులు చెప్తున్నారు.
మన పెద్దలు, అనాదీగా ఆచారాల వెనుకాల నిగుఢమైన అర్థాలు దాగుంటాయి. అందుకే గ్రహణ సమమంలో ఆకాశంలో చూస్తున్నాం. అన్నం తింటున్నాం. మాకు ఏంకాలేదని కొంత మంది అతిగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. వీరికి ఫ్యూచర్ లో ఆయా అనారోగ్య సంబంధ సమస్యలు ఎదురౌతాయని పండితులు చెప్తున్నారు. (గమనిక.. ఈ స్టోరీ నమ్మకం, విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనికి జీ తెలుగు మీడియా బాధ్యత వహించదు.)