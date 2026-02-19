Lunar Eclipse 2026: మార్చి 3న సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Lunar Eclipse 2026: వచ్చే నెల మార్చి 3వ తేదీ మంగళవారం సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఇది సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణమే అయినప్పటికీ భారత్ లో మాత్రం ఇది పాక్షికంగా కనబడుతుందని చెబుతున్నారు. భారతదేశంలో చంద్రోదయం సమయంలో ఈ గ్రహణం విడుపు మాత్రమే కనబడుతుందంటున్నారు.
Chandra Grahanam 2026: శ్రీ విశ్వావసు సంవత్సరంలో ఏర్పడే చివరి గ్రహణం ఇదే. ఫాల్గుణ శుక్ల పూర్ణిమ కేతు గ్రస్తోదయ సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం. మన దేశములో అంటే సాయంత్రం 6.20 గంటలకు చంద్రోదయం అయిన తర్వాత కేవలం 27 నిమిషాలు మాత్రమే కనిపిస్తుంది. వాస్తవానికి ఈ చంద్రగ్రహణం మార్చి 3వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3.21 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. సింగపూర్, చైనా వంటి దేశాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ చంద్రగ్రహణం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మొత్తంగా ఈ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడే పూర్తి సమయం 3.27 గంటలు.
ఇక జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం మార్చి 3వ తేదీ ఫాల్గుణ పౌర్ణమి రోజున ఈ చంద్రగ్రహణం సంభవిస్తున్నందున దీనికి ప్రాధాన్యత వుంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. దృక్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఈ చంద్రగ్రహణం 2026 మంగళవారం రోజు పుబ్బ నక్షత్రం నందు సింహరాశిలో సంభవించనుంది.
తెలుగు సంవత్సరమైన శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో సంభవించే చివరి చంద్రగ్రహణం. ఇది పాక్షిక చంద్రగ్రహణం అయినా కూడా సూతక కాలం, ఆలయాల మూసివేత, పవిత్ర స్నానాలు, గ్రహణ శాంతలు వంటి నియమాలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని పండితులు అంటున్నారు.
ఈ చంద్రగ్రహణ సమయంలో గ్రహణ నియమాలు, శాంతులు, ఆలయాల మూసివేత వంటివి హిందూ దర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం ఆచరించాలి. ఇక సనాతన ధర్మం ఆచరించేవారు, గృహస్థాశ్రమ నియమాలు పాటించే వాళ్లు మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు భోజనం వంటి కార్యక్రమాలు ముగించితే మంచిదంటున్నారు.
ఇక ఈ చంద్రగ్రహణం సింహరాశిలో సంభవించడం వల్ల, సింహరాశి వాళ్లు ఈ గ్రహణాన్ని చూడకపోవడం మంచిందంటున్నారు. సింహ రాశితో పాటు మేషం, మీనం,ధనుస్సు, వృశ్చిక, కన్య, కుంభ, కర్కాటక, మకర రాశుల వారిపై కూడా కొంత చెడు ఫలితాలు చూపే అవకాశం ఉందని జోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.