English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Lunar eclipse 2026: కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం.. ఏయే రాశులపై దీని ప్రభావం..?.. పట్టు విడుపు స్నానాలు, దానాలతో సహా పూర్తి డిటెయిల్స్..

Lunar eclipse 2026: కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం.. ఏయే రాశులపై దీని ప్రభావం..?.. పట్టు విడుపు స్నానాలు, దానాలతో సహా పూర్తి డిటెయిల్స్..

Chandragrahan on march 3: కేతు గ్రస్తచంద్ర గ్రహణం నేపథ్యంలో అనేక పరిహారాలు పాటించాలి జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే పలు ఆలయాలు మార్చి 3న మూసి వేస్తునట్లు కూడా ప్రకటించాయి. ఈక్రమంలో చంద్ర గ్రహణంపై అనేక విషయాల్ని పండితులు వివరించారు.
 
1 /7

హిందు ధర్మ సంప్రదాయం ప్రకారం గ్రహణాలు కూడా మానవ జీవితాలపై ప్రభావంను చూపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సూర్యగ్రహణాలు, చంద్ర గ్రహణాలు  సంభవించినప్పుడు వాటికి మందు, ఆతర్వాత ద్వాదశ రాశుల్లో పెనుమార్పులు వస్తాయి.  కొంత మందికి గ్రహనం మేలు చేస్తే , మరికొంత మందికి గ్రహణం చెడు ఫలితాలు ఇస్తుంది.

2 /7

మార్చి 3న కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం సంభవించబోతుంది. ముఖ్యంగా ఈగ్రహణం హోలీ రోజున సంభవిస్తుండటం మరింత చెడు ప్రభావం చూపిస్తుందని పండితులు చెప్తున్నారు. గ్రహణం పట్టు సమయం మధ్యాహ్న 3.20 pm లకు మొదలై సాయంత్రం 06.47 pm.లకు విడుస్తుంది. అంటే మొదటగా పట్టుస్నానం, ఆ తర్వాత విడుపు స్నానం చేసుకొవాలి.  

3 /7

గ్రహణం కాలంలో పట్టు స్నానం పగలు 03.15 pm. విడుపు స్నానం సాయంత్రమ్ 06.50 pm కు చేయాలి. ఈ సమయంలో దేవతా ఆరాధన, స్తోత్రాలు, మంత్రాలను శక్తికొలది జపించుకొవాలి. ఎన్నిసార్లు వీలైతే అంత ఎక్కువగా ఇష్టదేవతారాధన చేయాలి. గ్రహనం సమయంలో ఎలాంటి భోజనం, తినేపదార్థాలు ముట్టుకొవడం, తినడం చేయకూడదు.

4 /7

ముఖ్యంగా గర్భవతులు, వృద్దులు పగలు 11 am ల లోపు తినడం చేసుకొవాలి. ఉదయం 6 కు దేవాలయాలు మూసి వేసి, సాయత్రం 6 తర్వాత శుద్ది కార్యక్రమాలు చేసి అభిషేకాలు చేసుకొవాలి. తినే పదార్థాలు, ఇతర అన్ని రకాల నీళ్లు, పచ్చళ్ల మీద దర్భలు వేసుకొని పెట్టుకొవాలి.   

5 /7

చంద్ర గ్రహణం ముఖ్యంగా.. మఘా, పుబ్బ, ఉత్తర నక్షత్ర జాతకుల వారికి వృషభం, సింహం, కన్యా, మకర రాషులవారికి దోషకారి. అదే విధంగా.. వీరు దోష నివారణకు చంద్ర బింబం, నాగబింబం లను కంచు లేక రాగి పాత్రలో  పూజించి, నువ్వులు,తెల్ల వస్త్రం, దక్షిణతో దానం పండితులకు దానంగా ఇచ్చుకొవాలి.  

6 /7

ఇక దానం ఇవ్వగలిగే శక్తిలేని వాళ్ళు రావి చెట్టుకు 21 ప్రదక్షిణములు చేసిన కూడ దోషము తొలగి పోతుంది.ఈ చంద్రగ్రహణం నేపథ్యంలో ప్రయాణాలు మానుకొవాలి.  గ్రహనం తర్వాత నదీస్నానంచేయడం గొప్ప పుణ్యమని, దోషాలు అన్ని పోతాయని పండితులు చెప్తున్నారు.

7 /7

ఇంట్లోనే ఉంటూ  శక్తి మేరకు దేవతారాధన చేసుకొవాలి. గర్భిణిలు గ్రహణ సమయంలో కాలు మీద కాలు పెట్టుకొని ఒకపక్కకు పడుకొవద్దు. నిటారుగా పడుకొవాలి. ద్రవపదార్థాలు తీసుకొవచ్చు. ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపుతున్న వారు, చిన్న పిల్లలకుజాగ్రత్తగా ఉండాలి. గ్రహణ సమయంలో కొన్ని అనుకొని ఘటనలు సంభవిస్తాయి. అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండాలి..( గమనిక.. ఈ స్టోరి పూర్తిగా ఎవరికి వారి నమ్మకాలు, విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనికి జీ తెలుగు బాధ్యత వహించదు..)  

Lunar Eclipse 2026 chandra grahan lunar eclipse effect Chandra grahan Effect Lunar Eclipse Date Lunar eclipse on holi Holi 2026 Chandra grahanam danalu lunar eclipse mantralu lunar eclipse astrology Lucky Zodiac Signs

Next Gallery

Fasting Tips: ఉపవాసం లేదా టిఫిన్స్ స్కిప్ చేస్తూ ఉంటే.. ఈ జ్యూస్ లు తీసుకోవడం తప్పనిసరి..!