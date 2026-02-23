English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Srisailam Temple: మల్లన్న భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. శ్రీశైలంలో ఆరోజున ఆలయం మూసివేత, ఆర్జిత సేవలు రద్దు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?

Srisailam Temple: మల్లన్న భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. శ్రీశైలంలో ఆరోజున ఆలయం మూసివేత, ఆర్జిత సేవలు రద్దు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?

Srisailam temple closed due to chandragrahan:  కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం నేపథ్యంలో  దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన  శ్రీశైలం ఆలయం కూడా మార్చి 3న మూసి వేస్తున్నట్లు ఆలయ అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.ముఖంగా ఆరోజు అభిషేకాలు, ఆర్జీవ సేవలు రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
 
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చంద్ర గ్రహణం, సూర్యగ్రహణంలు మానవ జీవితంపై చాలా ప్రభావంను చూపిస్తున్నాయి.ఈ గ్రహణ కాలంలో వీటి చెడు కిరణాలు దేవుళ్లపై కూడా పడకూడదని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఈ గ్రహణ సమయాల్లో గుళ్లను కూడా అనాదీగా మూసివేయడం పాటిస్తున్నాము.

ఈ నేపథ్యంలో మార్జి 3న కేతు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణంను ఏర్పడబోతుంది. ఈ రోజున మధ్యాహ్నం 3.20 గంటలకు గ్రహణం మొదలై సాయంత్ర  6.47 నిముషాల వరకు ఉంటుంది. అంటే దాదాపు 3 గంటల 27 నిముషాల వరకు గ్రహణ కాలం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గ్రహణంకు 6 గంటల ముందు నుంచి వీటి ప్రభావం మొదలౌతుంది. 

ఇప్పటికే తిరుమలలో కూడా చంద్ర గ్రహణం కారణంగా ఆలయాలను మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. తాజాగా.. దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన శ్రీశైలం భ్రమరాంబ మల్లీకార్జున స్వామి ఆలయం కూడా మార్చి 3న చంద్ర గ్రహణం నేపథ్యంలో ఆలయాలను మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఉదయం పూట అభిషేకాలు నిర్వహించి ఆ తర్వాత ఆలయంను మూసి వేస్తారు. సాయంత్రం గ్రహణం సమయం దాటిపోయిక , ఆలయంను శుద్ది చేసి మరల యథా ప్రకారం భక్తులకు దర్శనాలు అనుమతించనున్నట్లు ఆలయ అధికారులు వెల్లడించారు.  

చంద్రగ్రహణం దృష్ట్యా మార్చి 3న ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 7:30 గంటల వరకు ప్రధాన ఆలయ ద్వారాలు పూర్తిగా మూసివేయనున్నట్లు తెలిపారు.  తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు సుప్రభాత సేవ, ఉదయ పూజలు యథావిధిగా నిర్వహిస్తామన్నారు. ఉదయం 4:30 నుంచి 5:30 వరకు మాత్రమే భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం కల్పించనున్నామని అధికారులు వెల్లడించారు.  

గ్రహణ సమయం  అనంతరం రాత్రి 7:30 గంటలకు ఆలయ ద్వారాలు తెరిచి ఆలయ శుద్ధి, సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత రాత్రి 8.30 నిముషాల నుంచి 10:30 గంటల వరకు భక్తులకు తిరిగి దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అన్ని ఆర్జిత సేవలు, పరోక్ష సేవలు పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు ఈవో ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

ఇప్పటికే శ్రీశైలంలో బ్రహోత్సవాలు  ఘనంగా ముగిశాయి. ప్రస్తుతం శ్రీశైలంలో స్పర్షదర్శనాలు పూర్తిగా ఆన్ లైన్ లో చేసుకునే విధంగా వెసులుబాటు కల్పించారు. మరోవైపు శ్రీశైలంలో ఇటీవల క్యూలైన్ లలో చోటుచేసుకున్న తోపులాటలు, పోలీసులు లాఠీచార్జీల నేపథ్యంలో ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా మరోసారి అలాంటి ఘటనలు జరక్కుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకొవాలని అధికారులకు పలు సూచనలు చేసింది.  

