Lunar Eclipse 2025: సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..

Lunar Eclipse 2025 Effect on These Zodiac Signs: భాద్రపద మాసం తెలుగు కాలండర్ ప్రకారం ఆరో నెల. ఈ నెలలో పౌర్ణమి రోజున రాహు గ్రస్త సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణము సంభించబోతుంది. శ్రీవిశ్వవసు నామ సంవత్సరంలో తొలి చంద్ర గ్రహణం. దీంతో కొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తగా మెలగాలని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
Lunar Eclipse 2025 Effect on These Zodiac Signs: భాద్రపద మాసం అంటే ..పూర్వా భాద్ర లేదా ఉత్తరా భాద్ర పౌర్ణమి రోజున వచ్చే మాసం కాబట్టి దీనికి భాద్రపదం అని పిలుస్తారు. ఈ నెల 24 నుంచి సెప్టెంబర్ 21 వరకు ఉంటుంది. ఈ సారి భాద్రపద పౌర్ణమి .. మ్లేచ్ఛుల క్యాలెండర్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 7న ఆదివారం సంభవించబోతుంది. సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. భాద్రపద పౌర్ణమి, శతభిష, పూర్వాభాద్రా నక్షత్రములందు ఏర్పడబోతుంది. చంద్ర గ్రహణం రాత్రి 9.56 నిమిషాలు (విజయవాడ) కేంద్రంగా ఏర్పడబోతుంది. హైదరాబాద్ వాళ్లకు 13 నిమిషాల తర్వాత ఏర్పడతుంది. దీన్ని స్పర్ష కాలము అంటారు.
నిమీలన కాలము.. రాత్రి 10.59 నిమిషాలకు ప్రారంభం అవుతుంది. మధ్యకాలము .. రాత్రి 11.41 నిమిషాలకు.. ఉన్మీలన కాలము.. అర్ద రాత్రి 12.22 నిమిషాలకు ఉండబోతుంది. మోక్ష కాలము.. రాత్రి 1.26 నిమిషాలకు.. గ్రహణ పుణ్యకాలము.. రాత్రి. 3 గంటల 30 నిమిషాలు.. బింబ దర్శన కాలము.. 1 గంట 23 నిమిషాలుండును. మొత్తంగా 9.56కు ప్రారంభమైన గ్రహణం.. అర్ధరాత్రి 3 గంటల 30 నిమిషాలకు ముగయనుంది. ఈ గ్రహణం భారత దేశం అంతా కనిపించను. గ్రహణ సూతకం ఉంటుంది.
ఇది ఉత్తరాగోళం, అపసవ్య గ్రహణం, రాహుగ్రస్తం, పింగళ వర్ణం, తూర్పు ఈశాన్యంలో స్పర్శయు, తూర్పు ఆగ్నేయములలో నిమీలనము.. దక్షిణ నైరుతిలో ఉన్మీలనము... పశ్చిమ నైరుతి పశ్చిమాసన్నమున గ్రహణం ముగుస్తుంది. ఎవరైనా ఆబ్దికం లేదా మాసికం పెట్టేవాళ్లు .. 1.30 లోపు అన్ని కార్యక్రమాలు ముగించుకోవాలి. ఆ రోజు రాత్రి భోజనం భుజించకూడదని హిందూ ధర్మ శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. గర్భిణీ స్త్రీలు ఎటువంటి పనులు చేయకుండా యథావిధిగా ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలి.
ఆగమ శాస్త్ర గ్రంథములో ఎక్కడా గ్రహణ కాలములో ఆలయాలను మూసి వేయాలని చెప్పబడలేదు. అది సంప్రదాయంగా వస్తున్నందున మూసి వేస్తున్నారు. మరునాడు యథావిధిగా దేవాలయాల్లో సంప్రోక్షణ చేసుకోవాలి. ఇళ్లలో దేవుడి మందిరాలను సంప్రోక్షణ చేసుకొని పూజ చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా గ్రహణం సందర్భంగా రెండు రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.
చంద్ర గ్రహణం 12 రాశుల వారికీగా ఎలా ఉందంటే.. మేష రాశి వారికి ధన లాభం.. వృషభ రాశి వారికి ఇది బాధలు ఉంటాయి. మిథున రాశి వారికి చింత.. కర్కాటక రాశి వారికి -సౌఖ్యం.. సింహ రాశి వారికి స్త్రీ వలన కష్టాలు.. కన్య రాశి వారికి.. అతిగా కష్టాలు అనుభవిస్తారు. తుల రాశి వారికి మాన నాశనం.. వృశ్చికం వారికి సుఖం.. ధనుస్సు రాశి వారికి ధన యశ లాభం.. మకరం వారికి అనవసర ధన వ్యయం.. కుంభరాశికి అసలు బాగాలేదు.. ఘాతం.. మీన రాశి వారికి హాని కలగనుంది.
ముఖ్యంగా కుంభం, మీనం, తుల, మేషం, వృషభం, మిథునం, సింహ, కన్య, మకరం వాళ్లకు బాగాలేదు. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం. ఇతరులతో వాగ్వాదానికి దిగకూడదు. కొత్త వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడం ఉత్తమం. వీళ్లు గ్రహణ సమయంలో నవగ్రహాల స్త్రోత్రాలతో పాటు శివనామమై పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపించడం మూలానా ప్రత్యేక ఉపశమనం పొందుతారు. మహా మృత్యుంజయ మంత్రాన్ని జపించాలి.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడిన విషయాన్ని మేము ఇక్కడ ప్రస్తావించాము. ఇది హిందూ పంచాంగాల ప్రకారం కరెక్ట్ అయిన.. జీ న్యూస్ మాత్రం ధృవీకరించడం లేదు.