Lunar Eclipse: సెప్టెంబర్‌ 7న సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం.. ఈ 2 రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం..!

Lunar Eclipse 2 People Impacted: సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ చంద్రగ్రహణం రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి గ్రహణాలు ప్రతి ఒక్కరిపై ప్రభావం పడతాయి. ప్రతి రాశి చక్రంపై ఏదో విధంగా పాజిటివ్ లేదా నెగిటివ్గా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. అయితే ఈసారి రెండు రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది. ఆ రాశుల జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం.
సూర్య చంద్ర గ్రహణాలు హిందూ మతంలో అశుభంగా పరిగణిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తారు. అయితే సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన చంద్రగ్రహణం రానుంది.
ఈ గ్రహణాల సమయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పండితులు చెబుతూ ఉంటారు. ఈ సంవత్సరంలో ఇది రెండో చంద్రగ్రహణం. అయితే రెండు రాశుల వారు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇది వారిపై తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి, ఆరోగ్య సమస్యలను తీసుకువస్తుంది.
కర్కాటక రాశి.. చంద్రగ్రహణం కర్కాటక రాశి తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. వీరికి ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యం పై కూడా జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఇతరులతో వాగ్వాదాలకు దిగకుండా ఉండండి. శివ పంచాక్షరి మంత్రాన్ని పఠించండి ద్వారా కాస్త ఉపశమనం లభిస్తుంది.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారిపై కూడా భాద్రపద పూర్ణిమ తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. వీళ్ళకి కాస్త ఒత్తిడితో కూడుకొని ఉంటుంది. రాహు చెడు దృష్టి కూడా ఉండడం వల్ల వీళ్ళ తమను రక్షించుకోవడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. మహా మృత్యుంజయ యోగం జపించండి తద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.
(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)