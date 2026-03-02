English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Lunar Eclipse Tomorrow: రేపే చంద్రగ్రహణం.. ఏ టైమ్‌కు మొదలవుతుందంటే..?

Lunar Eclipse Tomorrow Timings:

రేపటి చంద్రగ్రహణం ఆకాశప్రియులకు ప్రత్యేక అనుభూతి ఇవ్వనుంది. సమయాన్ని గమనించి ఈ అరుదైన ఖగోళ దృశ్యాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. అయితే తగిన జాగ్రత్తలు మాత్రం తీసుకోవడం తప్పనిసరి. ఇంతకీ ఈ చంద్రగ్రహణం ఏ సమయంలో జరగనుంది అనే విషయాన్ని ఒకసారి చూద్దాం
 
ఆకాశంలో అద్భుతమైన దృశ్యంగా కనిపించే చంద్రగ్రహణం రేపు జరగనుంది. ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం ఈ చంద్రగ్రహణం మధ్యాహ్నం 3 గంటల 20 నిమిషాలకు ప్రారంభమవుతుంది. సాయంత్రం 6 గంటల 48 నిమిషాలకు గ్రహణం ముగుస్తుంది.

ఈ గ్రహణంలో ముఖ్యమైన సమయం సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణ కాలం. అది సాయంత్రం 4 గంటల 34 నిమిషాల నుంచి 5 గంటల 33 నిమిషాల వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో చంద్రుడు పూర్తిగా భూమి నీడలోకి వెళ్లిపోతాడు. అప్పుడు చంద్రుడు ఎర్రటి రంగులో కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. దీనిని “బ్లడ్ మూన్” అని కూడా అంటారు.  

భారతదేశంలో ఈ గ్రహణం పూర్తిగా కనిపించదు. సాయంత్రం 6 గంటల 20 నిమిషాల నుంచి సుమారు 27 నిమిషాల పాటు మాత్రమే కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా అండమాన్ దీవులు, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే గ్రహణం స్పష్టంగా కనిపించనుంది. దేశంలోని మిగతా ప్రాంతాల్లో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం పూర్తిగా చూడలేము.  

చంద్రగ్రహణం అంటే భూమి, చంద్రుడు, సూర్యుడు ఒకే సరళ రేఖలో ఉండటం. భూమి మధ్యలో ఉండి చంద్రుడిపై తన నీడ పడుతుంది. అప్పుడు చంద్రుడు క్రమంగా మాయమవుతున్నట్లు కనిపిస్తాడు. ఇది పూర్తిగా సహజ ప్రక్రియ మాత్రమే. దీనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.  

చాలామంది గ్రహణం సమయంలో కొన్ని ఆచారాలు పాటిస్తారు. కొందరు ఆహారం తినరు, పూజలు చేస్తారు. అయితే శాస్త్రవేత్తలు ఇది ఖగోళ సంఘటన మాత్రమే అని చెబుతున్నారు. గ్రహణాన్ని సురక్షితంగా కళ్లతోనే చూడవచ్చు. సూర్యగ్రహణం లాగా ప్రత్యేక కళ్లద్దాలు అవసరం లేదు.  

ఇక మళ్లీ భారతదేశంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం 2028 డిసెంబర్ 31న కనిపించనుంది. కాబట్టి ఈసారి గ్రహణం కనిపించే ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారు తప్పకుండా ఈ అద్భుతాన్ని చూడాలని సూచిస్తున్నారు.

Lunar Eclipse Tomorrow Chandra Grahan 2026 Timings Lunar Eclipse India Time blood moon time Total Lunar Eclipse March 2026 Lunar Eclipse Start Time Lunar Eclipse End Time

