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Maa Inti Bangaram Collection: టాలీవుడ్ చరిత్రలో సమంత అతిపెద్ద రికార్డు..అనుష్కని వెనక్కి నెట్టిన లేడీ సూపర్‌స్టార్!

Written ByHarish Darla
Published: Jul 03, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:01 PM IST

Maa Inti Bangaram Movie Collection: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత నటించిన కొత్త చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం' తెలుగు చిత్రసీమలో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. అంతకుముందు అనుష్క శెట్టి పేరిట ఉన్న 17 ఏళ్ల రికార్డును సమంత బద్దలు కొట్టి.. లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీగా అత్యధిక కలెక్షన్స్ కొల్లగొట్టిన తెలుగు సినిమాగా అవతరించింది.

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12 రోజుల కలెక్షన్స్..

టాలీవుడ్ వర్గాల ప్రకారం.. 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా విడుదలైన కేవలం 12 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా రూ.88.26 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో 16 ఏళ్ల క్రితం 'అరుంధతి' నెలకొల్పిన రూ.70 కోట్ల లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్స్‌తో ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్ల రికార్డును ఇది అధికారికంగా బద్దలు కొట్టింది.

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అనుష్క రికార్డు బ్రేక్..

విడుదలైన 10వ రోజున ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.78.71 కోట్ల వసూళ్లను దాటింది. ఈ మైలురాయిని చేరుకుని చరిత్ర సృష్టించిన మహిళా ప్రధాన చిత్రం ఇదే మొదటిసారి. 2009లో కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో అనుష్క శెట్టి నటించిన హారర్ ఫాంటసీ చిత్రం 'అరుంధతి' నెలకొల్పిన రికార్డును సమంత బద్దలు కొట్టింది.

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రూ.50 కోట్ల కలెక్షన్స్ మార్క్ దాటేసింది!

9వ రోజున రూ.4.90 కోట్లు వసూలు చేసిన ఈ చిత్రం.. 10వ రోజున 8.2% వృద్ధిని సాధించి రూ.5.30 కోట్లు ఆర్జించింది. దీంతో భారతదేశంలో ఈ చిత్రం మొత్తం నికర వసూళ్లు రూ.48.25 కోట్లకు చేరగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాని మొత్తం వసూళ్లు రూ. 55.86 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. 12వ రోజు నాటికి, భారతదేశంలోనే వసూళ్లు రూ.50 కోట్ల మార్కును దాటాయి.

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ఓవర్సీస్ కలెక్షన్స్..

భారతదేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా సమంత సినిమా అద్భుతంగా రాణిస్తోంది. 10వ రోజున ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ కలెక్షన్ల రూపంలో అదనంగా రూ.1 కోటి వసూలు చేసి.. అక్కడ మొత్తం వసూళ్లను రూ.22.85 కోట్లకు చేర్చింది. 

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తక్కువ బడ్జెట్..భారీ లాభం

కేవలం రూ.20 కోట్ల బడ్జెట్‌తో నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి బి.వి.నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ముఖ్యంగా సమంత సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'ట్రాలాల మూవింగ్ పిక్చర్స్' బ్యానర్‌పై రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక దువ్వూరు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

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సమంతకు అఖిల్ సపోర్ట్..

అక్కినేని నాగచైతన్య సోదరుడు అఖిల్ కూడా సమంత నటించిన 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించాడు. ఆయన హీరోగా, భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్‌గా నటించిన చిత్రం 'లెనిన్'. జూలై 10న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం ఆ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో ఉన్న అఖిల్.. 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించాడు.

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