Lakshmi Devi Favorite Zodiac Signs: ఈ రాశుల పై ఎల్లపుడు లక్ష్మీ దేవి కృష ఉంటుంది.. ధనానికి ఏ లోటు ఉండదు..


Lakshmi Devi Favorite Zodiac Signs: ధనం మూలం ఇదం జగత్.. ఈ సమస్త జగత్తు ధనం పైనే ఆధారపడి ఉంది. అయితే  మూలాధారమైన అమ్మవారిని లక్ష్మీదేవిగా.. సరస్వతిగా.. పార్వతి మాతగా కొలువడం ఆనాదిగా వస్తోంది. శక్తికి పార్వతి దేవి.. జ్ఞానానికి సరస్వతి దేవి.. ధనానికి లక్ష్మీ దేవి అధిదేవతలుగా ఉన్నారు. ఇక అమ్మవారి దృష్టిలో అన్ని రాశులు సమానమే. కానీ ఎవరి కర్మానుసారము వారికి ధనధాన్య యోగాలను లక్ష్మీ దేవి అందిస్తూ ఉంటుంది. 
12 రాశుల్లో  కొన్ని కొన్ని రాశుల వారిపై మాత లక్ష్మీ దేవి అమ్మవారి  కృపా కటాక్షలు ఎల్లపుడు  ఉంటాయనేది కొన్ని ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్న మాట. వీరికి జీవితంలో ధనానికి లోటు ఉండదని చెబుతున్నారు.  లక్ష్మీదేవి హిందూ సంప్రదాయంలో  సంపదకు అధిదేవత.  అష్ట లక్ష్ములకు ప్రతీక. ఇక లైఫ్ ఈజీగా ఎలాంటి ఆర్థిక సంక్షోభం లేకుండా ఉండాలంటే అమ్మవారి కృపా కటాక్షాలు ఉండాల్సిందే. కానీ లక్ష్మీ అమ్మవారికి  ఈ 5 రాశుల వారిపై  అపారమైన ప్రేమ ఉంటుందట. 

తులారాశి : ఈ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. లక్ష్మీదేవి ప్రత్యేక ఆశీర్వాదం ఈ రాశిపై సదా  ఉంటుంది. జీవితంలో కష్టసుఖాలను రెండు త్రాసుల్లో సమతూకంతో చూస్తారు. రెండింటి సమంగా స్వీకరిస్తారు.  ఎన్నో కష్టనష్టాల తర్వాత లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం పొందుతారు. అదృష్టం కారణంగా జీవితంలో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. 

వృషభరాశి : లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన రాశులలో వృషభ రాశి ఒకటి. వీళ్లు జీవితంలో ఎంతో   కష్టపడి పనిచేస్తుంటారు. నమ్మకానికి మారుపేరు. జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలతో పైకొస్తారు. వీరు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో భాగ్యవంతులు అవుతారు. ఆర్ధిక క్రమశిక్షణ కారణంగా వీరు జీవితంలో  డబ్బుకు లోటుండదు.   

కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. ఈ రాశి వారికి లక్ష్మీదేవి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు ఉండబోతున్నాయి. చంద్రుడు లక్ష్మీ దేవి సోదరుడు. అందువల్ల, వారు ఈ రాశి వారికి ఎటువంటి ఆర్ధిక పరమై సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొరు.  జీవితంలో ప్రతి అడుగు ఆచితూచి వేస్తారు. పూర్వీకులు ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. 

వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశికి  అధిపతి కుజుడు. వృశ్చిక రాశి వారు కూడా కష్టానికి మారుపేరు. దానికి తగ్గ ఫలితం అందుకుంటారు.  మాత లక్ష్మీదేవి కృపా కటాక్షాల కారణంగా, వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి బలీయంగా ఉండబోతుంది. చేసే పనుల్లో విజయం వీరిదే.   

సింహరాశి : సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. సంపదకు దేవత లక్ష్మీదేవి కూడా సింహ రాశి ప్రజల పట్ల దయతో ఉంటారు. సింహ రాశి వారు తమ కోపాన్ని నియంత్రించుకోవడం కారణంగా జీవితంలో పైకొస్తారు.  అంతేకాదు  ఆర్థిక రంగంలో ఎటువంటి నష్టాన్ని ఎదుర్కోరు. తెలివైన నిర్ణయాలతో సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలతో ముందడుగు వేస్తారు. ప్రతి విషయంలో అప్రమత్తత చాలా అవసరం. 

గమనిక: ఈ వ్యాసం హిందూ మత విశ్వాసాలతో పాటు ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాల్లో నిక్షిప్తమైన సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఆయా రాశుల వారికి వారు చేసుకున్న పూర్వ క్రమానుసారం  వారు చేసే పూజాదికాలు, కర్మలు ఆధారంగా  వారి అదృష్టం ఆధారపడి ఉంటుంది. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను అంగీకరించడం లేదు. 

