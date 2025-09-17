English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Maa Vande: వెండితెరపై ప్రధాని మోడీ బయోపిక్ ‘మా వందే’.. హీరో ఎవరంటే..!

Maa Vande Narendra Modi Biopic: ప్రస్తుతం వెండితెరపై బయోపిక్ లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ కోవలో పలువురు సినీ, రాజకీయ, క్రీడా,   ప్రముఖుల బయోపిక్స్ తెరకెక్కాయి. ఇక అండర్ వరల్డ్ డాన్స్ పై కూడా పలువురు దర్శకుడు బయోపిక్స్ తెరకెక్కించారు. తాజాగా భారత ప్రధాన మంత్రి గా గత మూడు పర్యాయాలు గెలిచిన ప్రధాని మోడీ జీవితంపై ‘మా వందే’ అంటూ  ఓ బయోపిక్ తెరకెక్కుతోంది. దానికి సంబంధించిన అఫీషియల్ ప్రకటన విడుదల చేశారు. 
Maa Vande Narendra Modi Biopic: ఇప్పటికే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ జీవితంపై ఓ సినిమాతో పాటు ఓ వెబ్ సిరీస్ తెరకెక్కింది.ఇక 2019లో పీఎం నరేంద్ర మోడీ టైటిల్ తో వివేక్ ఓబరాయ్ ఒమంగ్ కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. ఈ  సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్నే నమోదు చేసింది. 

తాజాగా మలయాళ హీరో ఉన్ని ముకుందన్ నరేంద్ర మోడీ పాత్రలో  సిల్వర్ కాస్ట్ క్రియేషన్స్ పై వీర్ రెడ్డి.ఎం భారీ ప్యాన్ ఇండియా చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని సీ.హెచ్. క్రాంతికుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

ఎన్నో పోరాటాల కన్నా తల్లి సంకల్పం గొప్పదనే సందేశాన్నిస్తూ ప్రధాని మోదీ జీవితాన్ని యదార్థ ఘటనల ఆధారంగా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. సమాజం కోసం ఎన్నో ఆకాంక్షలు గల బాలుడి నుంచి దేశ ప్రధానిగా మోడీజీ ఎదిగిన క్రమాన్ని "మా వందే" సినిమాలో చూపించనున్నారు. 

సెప్టెంబర్ 17 ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ  పుట్టినరోజు సందర్భంగా ‘మా వందే’ చిత్రాన్ని అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేయడమే కాదు.. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను విడుదల చేశారు. 

ఈ చిత్రం నరేంద్ర మోడీ వ్యక్తిగత, రాజకీయ జీవితంలోని సంఘటనలు, విశేషాలన్నీ ఎంతో సహజంగా చూపించబోతున్నారట.  ఈ చిత్రాన్ని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో, అత్యున్న సాంకేతిక విలువలు, వీఎఫ్ఎక్స్ తో రూపొందే "మా వందే" చిత్రాన్ని పాన్ ఇండియా భాషలతో పాటు ఇంగ్లీష్ లోనూ నిర్మిస్తున్నారు. 

వరల్డ్ లీడర్ గా మోదీ ఎదగడం వెనక ఆయన మాతృమూర్తి హీరాబెన్ ఇచ్చిన ప్రేరణ, తల్లితో మోదీకి గల అనుబంధం ఈ చిత్రంలో భావోద్వేగాలను చూపించబోతున్నారట. ఎన్నో పోరాటాల కన్నా తల్లి సంకల్పం గొప్పదనే సందేశం ఈ కథలో కీలకాంశంగా ఉండనుంది.   

మచ్చలేని రాజకీయ నాయకుడిగా మన దేశానికి బలమైన ప్రతిపక్షాలున్న వరుసగా మూడు సార్లు ఎన్నికై సంచలనం రేపారు.  దేశ సేవకే జీవితాన్ని అంకితం చేస్తున్న ప్రధాని మోదీ జీవిత విశేషాలను "మా వందే" సినిమాటిక్ యూనివర్స్ లో ప్రేక్షకులందరికీ నచ్చేలా ఆవిష్కరించబోతున్నారట. త్వరలో ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేయనున్నారు.   

