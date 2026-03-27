Madhuri Dixit: మాధురీ దీక్షిత్ భారీ డీల్.. ఏకంగా 2.81 కోట్ల అద్దె..!

Madhuri Dixit real estate deal: బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి మాధురీ దీక్షిత్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా తన నటనతో, నృత్యంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఆమె ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో చేసిన భారీ ఒప్పందంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు.
ముంబై నగరంలోని ప్రముఖ వ్యాపార కేంద్రం అయిన లోయర్ పరేల్ ప్రాంతంలో మాధురీ ఒక కమర్షియల్ ఆఫీస్ను అద్దెకు తీసుకున్నారు. ఈ ఆఫీస్ ‘వన్ లోధా ప్లేస్’ అనే భవనంలో ఉంది. సుమారు 731 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం కలిగిన ఈ కార్యాలయం ఆధునిక సదుపాయాలతో ఉంది. దీనితో పాటు ఒక కార్ పార్కింగ్ సౌకర్యం కూడా కల్పించారు.
ఈ లీజు ఒప్పందం మొత్తం ఐదేళ్ల కాలానికి జరిగింది. ఈ కాలంలో ఆమె చెల్లించాల్సిన మొత్తం అద్దె విలువ సుమారు రూ. 2.81 కోట్లు. మొదటి సంవత్సరంలో నెలకు రూ. 4.25 లక్షలు అద్దెగా చెల్లిస్తారు. ప్రతి ఏడాది అద్దె కొద్దిగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. రెండో ఏడాదిలో రూ. 4.46 లక్షలు, మూడో ఏడాదిలో రూ. 4.68 లక్షలు, నాలుగో ఏడాదిలో రూ. 4.91 లక్షలు, ఐదో ఏడాదిలో రూ. 5.16 లక్షలకు చేరుతుంది.
ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించి మాధురీ రూ. 17 లక్షల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ చెల్లించారు. అలాగే స్టాంప్ డ్యూటీగా రూ. 72,600 మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుగా రూ. 1,000 చెల్లించినట్లు సమాచారం. ఈ ఆఫీస్ను రింకూ జోషి అనే వ్యక్తి నుండి లీజుకు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
లోయర్ పరేల్ ప్రాంతం ఒకప్పుడు పరిశ్రమల కేంద్రంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అది ముంబైలో అత్యంత ఖరీదైన మరియు అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా మారింది. పెద్ద కంపెనీలు, వ్యాపారవేత్తలు, ధనిక కుటుంబాలు ఈ ప్రాంతాన్ని ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు. అందుకే ఇక్కడి ఆస్తుల విలువ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది.
ఇటీవలే భారత క్రికెటర్ శుభ్మన్ గిల్ కూడా ముంబైలో ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్ కొనుగోలు చేసి వార్తల్లో నిలిచారు. ఇప్పుడు మాధురీ దీక్షిత్ చేసిన ఈ భారీ డీల్ కూడా రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్పై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.