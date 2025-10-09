English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ration Card: దీపావళి వేళ తీపి కబురు.. 7 లక్షల మందికి కొత్త రేషన్ కార్డులు.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..

Ration Card: దీపావళి వేళ తీపి కబురు.. 7 లక్షల మందికి కొత్త రేషన్ కార్డులు.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..

Ration Card New Apply: మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డు లేని సాధారణ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. దీపావళి సందర్భంగా ఏడు లక్షల మందికి కొత్త రేషన్ కార్డులను అందించబోతున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే రేషన్ కార్డుల దరఖాస్తు ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభించింది. 

Ration Card New Apply Telugu: దీపావళి సందర్భంగా సామాన్య ప్రజలకు మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అద్భుతమైన శుభవార్తను అందించింది. ఏడాది తర్వాత కొత్త రేషన్ కార్డుల ప్రక్రియను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా లక్షలాదిమంది ప్రజలు తమ పేర్లను దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు తెలిపింది. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఇప్పటివరకు 8 లక్షల మందికి పైగా అర్హుల జాబితాలోకి చేర్చినట్లు ప్రకటించింది. 
 
మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దరఖాస్తు చేసుకున్న 8 లక్షల మంది అర్హుల జాబితాలో నుంచి దాదాపు 7 లక్షల మంది పేర్లను ఫైనల్ చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది. దీనికి సంబంధించిన ప్రక్రియను ప్రభుత్వం త్వరలోనే పూర్తి చేయబోతున్నట్లు పేర్కొంది. దీనివల్ల ఏడు లక్షల మందికి పైగా సాధారణ ప్రజలు రేషన్ కార్డు పొందే అవకాశాలున్నాయి..  

పౌరసరఫరాల శాఖ (Civil Supplies Department) రాష్ట్రంలోని ఇప్పటికే 54.6 మిలియన్ల మందికి రేషన్ కోటాను నిర్ణయించింది.. ఇందులో భాగంగానే 2.91 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా ఆహార ధాన్యాలను కేటాయిస్తూ వస్తుంది. అయితే ఈ కొత్త రేషన్ కార్డులను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం వల్ల ఆహార ధాన్యాల టన్నుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది. కాబట్టి దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన సర్వేలు కూడా చేపడుతూ వస్తుంది. 

ఇక రేషన్ కార్డుల (New Ration Card) ప్రక్రియ చివరి దశలో ఉండడం వల్ల.. అన్ని గ్రామాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రత్యేకమైన సర్వే కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహిస్తూ వస్తోంది. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరిని సర్వే రూపంలో అన్ని వివరాలు పొంది.. చివరికి రేషన్ కార్డును అందించబోతున్నట్లు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది..  

ఈ సర్వేలో భాగంగా 1.5 మిలియన్ల ప్రజలు.. వారు అందించిన చిరునామా లేదా జిల్లాల్లో నివసించడం లేదని.. వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లి అక్కడ జీవనం కొనసాగిస్తున్నారని ఇందులో తేలింది. కానీ రేషన్ కార్డులలో మాత్రం పేరు అలాగే ఉందని సర్వేలో పేర్కొన్నారు. అలాగే కొంతమంది మరణించిన వారి పేర్లను కూడా తొలగించబోతున్నట్లు సమాచారం.   

ఇప్పటికీ మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కొత్త రేషన్ కార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశాన్ని కూడా అందిస్తోంది. ఈ కేవైసీ జరిగిన తర్వాత అర్హులైన వ్యక్తులకు ప్రత్యేకమైన స్లిప్పులను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా దరఖాస్తులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి.. రేషన్ కార్డు జారీ చేయాలో వద్దని నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి దీపావళికి ముందే రేషన్ కార్డులను అందించే అవకాశాలు ఉన్నాయని సమాచారం.  

