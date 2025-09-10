Nayanthara: చిక్కుల్లో నయన తార.. బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన మద్రాసు హైకోర్టు..అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Nayanthara Netflix documentary: లేడీ సూపర్స్టార్గా పేరు పొందిన నయనతార న్యాయపరమైన చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఆమె జీవితం ఆధారంగా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదలైన ‘నయనతార: బియాండ్ ది ఫెయిరీటేల్’ అనే డాక్యుమెంటరీ ఇప్పటికే వివాదాదస్పదంగా మారింది.
నయన తారకు మద్రాస్ హైకోర్టు మరో షాక్ ఇచ్చింది. గతంలో చంద్రముఖి సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని క్లిప్పులను నాను రౌడీదాన్ మూవీలో అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించుకున్నారని చంద్ర ముఖి నిర్మాతలు మద్రాస్ హైకోర్టులో పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు.
ఈ మూవీకి సంబందించి ఇద్దరు నిర్మాతలు కోర్టును ఆశ్రయించడంతో ఈ విషయం వివాదానికి కేంద్ర బిందువుగా మారింది. చంద్రముఖికి సంబంధించి తెరవెనుక ఫుటేజీని వాడుకోవడం కూడా అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించుకున్నారని ఆయా చిత్రాల నిర్మాతలు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఇది కాపీరైట్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించడమేనని వారు పేర్కొన్నారు. దీంతో ‘చంద్రముఖి’ నిర్మాత ఏపీ ఇంటర్నేషనల్, ‘నాన్ రౌడీ ధాన్’ నిర్మాత అయిన నటుడు ధనుష్కు చెందిన నిర్మాణ సంస్థ కలిసి మద్రాస్ హైకోర్టులో పిటిషన్ ను దాఖలు చేశాయి.
బుధవారం ఈ పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం, నయనతారతో పాటు ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్కు కూడా తాజాగా నోటీసులు జారీ చేసింది.
ఈ వివాదంపై అక్టోబర్ 6వ తేదీలోగా తమ వివరణ సమర్పించాలని కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. న్యాయస్థానం ఆదేశాలతో ఈ వ్యవహారం కోలీవుడ్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ నోటీసులపై నయనతార, నెట్ఫ్లిక్స్ ఏ విధంగా స్పందిస్తాయో వేచి చూడాలి.
మరోవైపు.. ఇప్పటికే.. తన పర్మిషన్ తీసుకోకుండానే 'నానుమ్ రౌడీ డాన్' అనే సినిమాలోని ఫుటేజ్ ని ఈ డాక్యుమెంటరీలో ఉపయోగించారని ఆ సినిమా నిర్మాత, నటుడు ధనుష్... నయనతారకు లీగల్ నోటీసులు పంపారు. మూడు సెకండ్ల నిడివి ఉన్న క్లిప్ ను వాడుకున్నందుకు ధనుష్ నష్ట పరిహారంగా ఏకంగా 10 కోట్లు డిమాండ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.