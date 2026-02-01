English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Prabhas: ప్రభాస్ ఎదుగుదలపై కుట్ర… గెస్ట్ హౌస్‌లో మందు పార్టీ పెట్టుకుని మరీ చర్చించుకున్న సినీ ప్రముఖులు..!

Prabhas : ఒకప్పుడు సోషల్ మీడియా లేని రోజుల్లో సినీ వార్తలు, గాసిప్స్ అన్నీ మ్యాగజిన్‌ల ద్వారానే బయటికి వచ్చేవి. అలా ఒకప్పుడు బాగా పాపులర్ అయిన స్పైసీ మ్యాగజిన్ “తార సితార”. ఆ మ్యాగజిన్‌లో చత్రపతి సినిమా రిలీజ్ అయిన రెండు నెలల తర్వాత వచ్చిన ఒక ఆర్టికల్ అప్పట్లో ఇండస్ట్రీలో పెద్ద దుమారమే రేపింది. 
ఆ ఆర్టికల్‌లో ప్రధానంగా ఒక ప్రశ్న వేయబడింది. అదేంటి అంటే… ప్రభాస్ ఎదుగుదలపై కుట్ర జరుగుతుందా? కృష్ణంరాజు అన్న కుమారుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన ప్రభాస్‌కు శత్రువులు ఉన్నారా.. అతడు ఎవరితోనూ గొడవపడే వ్యక్తి కాదు. చాలా సైలెంట్‌గా, తన పని తాను చేసుకునే నటుడిగా పేరుంది. అలాంటి వ్యక్తి ఎదుగుదలకి ఎవరు అడ్డుపడతారు అనే సందేహం ఆ మ్యాగజైన్ ఆర్టికల్ తీసుకొచ్చింది.  

ఆ ఆర్టికల్‌లో కృష్ణంరాజు గురించి కూడా ప్రస్తావించారు. ఆయన విలన్‌గా ఎంటర్ అయి, హీరోగా మారి, తరువాత నిర్మాతగా కూడా ఎదిగారు. అప్పట్లో ఆయనపై ఎలాంటి కుట్రలు లేవని మ్యాగజిన్ గుర్తుచేసింది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు వేరని.. యంగ్ హీరోల మధ్య పోటీ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పింది.

పర్సనాలిటీ..అందం విషయంలో ప్రభాస్‌కు అప్పట్లోనే మంచి పేరు వచ్చింది. నటనలో ఇంకా మెరుగుపడితే యంగ్ హీరోలందరికీ గట్టి పోటీ అవుతాడని కొందరు భావించారని ఆ కథనం పేర్కొంది. అందుకే కొంతమంది పెద్ద హీరోల కుటుంబాలకు భయం పట్టుకుందని.. ఇండస్ట్రీలో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయని రాసింది.

ఇంకా షాకింగ్ విషయం ఏంటంటే… కొందరు సినీ ప్రముఖులు గెస్ట్ హౌస్‌ల్లో జరిగే మందు పార్టీల్లో ప్రభాస్ ఎదుగుదల స్పీడ్ తగ్గించాలనే మాటలు అన్నారట అనే టాక్ కూడా అప్పట్లో వచ్చింది అని ఈ మ్యాగజైన్ తెలిపింది. అయితే ఇవన్నీ నిజం కాదని ప్రభాస్ అభిమానులు ఖండించారు. ఇప్పుడు ఎవరి టాలెంట్‌ని ఎవరు ఆపలేరు.. అని వారు స్పష్టంగా చెప్పారంట  

ఒక సినీ ప్రముఖుడు అయితే, “ఇప్పటి కాలంలో మోనోపలి అన్న మాటే లేదు. సత్తా ఉంటే ఎవరైనా పైకి వస్తారు. కోస్తా ప్రాంతంలో చిరంజీవి తర్వాత అంతటి ఇమేజ్ ప్రభాస్‌దే” అని వ్యాఖ్యానించాడు. అప్పట్లో వచ్చిన ఆ ఆర్టికల్ నిజమా కాదా అనేది పక్కన పెడితే… కాలమే ప్రభాస్ స్థాయిని నిరూపించింది. ఇప్పుడు అతడు ఇండియన్ సినిమా స్థాయినే మార్చిన స్టార్‌గా నిలిచాడు.

