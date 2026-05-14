Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Maggi Business: రూ. 10 మ్యాగీ అమ్మి.. రోజుకు రూ. 24,000 సంపాదిస్తున్న యువకుడు ..సక్సెస్ సీక్రెట్ ఎంటో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా..!!

Maggi Business: రూ. 10 మ్యాగీ అమ్మి.. రోజుకు రూ. 24,000 సంపాదిస్తున్న యువకుడు ..సక్సెస్ సీక్రెట్ ఎంటో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 14, 2026, 04:32 PM IST|Updated: May 14, 2026, 04:32 PM IST

Maggi Business in Hills: డబ్బు సంపాదించాలంటే ఉన్నత చదువులు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. తెలితేటలు ఉంటే చాలు . నేటికాలంలో యువత ఉద్యోగాల కంటే బిజినెస్ వైపే ఎక్కువగా మక్కువ చూపిస్తున్నారు. ఉన్న అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుని కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. ఢిల్లీకి చెందిన ఓ యువకుడు కొండ ప్రాంతాల్లో మ్యాగీ అమ్ముతూ సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగుల కంటే ఎక్కువగా సంపాదిస్తున్నాడు. 
 

Many people are interested in business1/5

ఉద్యోగాలు చేస్తే జీతం కోసం 30 రోజులు వేచి  చూడాలి. పెరుగుతున్న ఖర్చులను.. సంపాదిస్తున్న జీతం ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదు. అందుకే చాలా మంది వ్యాపారాలపై వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది యువకులు తమ తెలివితేటలకు పదునుపెట్టి రకరకాల వ్యాపారాలను ప్రారంభిస్తున్నారు. ఓపిక పడుతూ.. బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవుతున్నారు. 

Earning a Fortune Selling Maggi in Hilly Regions2/5

ఢిల్లీకి చెందిన ఒక యువకుడు కొండప్రాంతాల్లో మ్యాగీ అమ్ముతూ భారీ సంపాదన కూడగట్టుకుంటున్నాడు.  పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఫుడ్ కు ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉంటుంది. దాన్ని క్యాష్ చేసుకుంటూ భారీగా సంపాదిస్తున్నాడు. ఒక మ్యాగీ ప్లేట్ కు రూ. 100 వసూలు చేస్తున్నాడు.  బటర్ మ్యాగీ అయితే రూ. 120 వసూలు చేస్తున్నాడు. ప్లేట్ మ్యాగీ 100 రూపాయలా అని ఆశ్చర్యపోయినా.. తినేందుకు మాత్రం అక్కడి జనం ఎగబడుతున్నారు. 

90 plates of Maggi in 3 hours3/5

కేవలం 3 గంటల్లో 90 ప్లేట్ల మ్యాగీని అమ్మాడంటే.. మీరు ముక్కునవేలేసుకోవాల్సిందే.  రోజురోజుకు కస్టమర్ల రద్దీ పెరుగుతుండటంతో ఈ వ్యక్తిని మ్యాగీ బిజినెస్ మరింత డెవలప్ చేసుకునే పనిలో ఉన్నాడట.  మొదటి రోజే 90 ప్లేట్లు అమ్ముడుపోయాయట. ప్రతిరోజూ సాయంత్రం వరకు తాను మ్యాగీ తయారు చేసే రోబోగా మారిపోయానని ఆ వ్యక్తి చెబుతున్నాడు. 

The prices there are also high4/5

సాధారణంగా పర్యాటకులు ఎక్కువగా వచ్చే చోట సౌకర్యానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటారు. కాబట్టి అక్కడ ధరలు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా వీకెండ్స్ లో పర్యాకులు పోటెత్తినపుడు ఈ స్టాల్ యజమానికి ఎక్కువగా ఆదాయం వస్తుంది.   

Tourists flock to earn Rs. 24,000 per day5/5

కేవలం నీళ్లు మరిగించి నూడుల్స్ తయారు చేయడమే కాదు.. రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని తట్టుకుని వ్యాపారాన్ని నిర్వహించడం కూడా పక్కా ప్లానింగ్ ఉండాలి. సరైన సమయంలో ఆలోచనతో వచ్చే మంచి లాభాలు ఉంటాయని ఈ వ్యక్తి నిరూపిస్తున్నాడు. అయితే రోజుకు రూ. 24వేలు సంపాదించాలంటే పర్యాటకుల రద్దీతోపాటు శ్రమ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది.   

Tags:
Pahad par Maggi Bachne Se Kitni income hoti hai
Maggi Bechkar Ek Din Ki Kamai
How much money earned by selling Maggi in mountains
Pahadon Par Maggi Bechkar Ek Din Me Kitni Kamai Hoti Hai
Mountain Maggi Stall Income
Maggi Business in Hills
Hill Station Maggi Shop Earnings

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఏపీ క్యాబినెట్ మీటింగ్‌లో కీలక నిర్ణయాలు..నో వెహికల్ డే, ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్

ఏపీ క్యాబినెట్ మీటింగ్‌లో కీలక నిర్ణయాలు..నో వెహికల్ డే, ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్

Andhra pradesh news10 min ago
2

Mr Work From Home: మోదీ మాటతో మా సినిమాకి మరింత బలం వచ్చిందంటున్న వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్

Mr Work From Home Movie21 min ago
3

AMCA Project: అనంతపురం జిల్లాకు మరో వరం.. కరువు సీమలో భారీ యుద్ధ విమాన ప్రాజెక్టు

Advanced Medium Combat Aircraft Programme29 min ago
4

నోరూరించే ఉల్లిపాయ-చింతపండు కారా చట్నీ..ట్యాంగీ స్పైసీగా నెయ్యి కలిపి తింటే అమోఘం!

Spicy Kaara Chutney1 hr ago
5

Bandi Bageerath POCSO Case: అమ్మాయి మైనర్‌ కాదు.. హైకోర్టులో బండి భగీరథ్‌ వాదనలు

Bandi Bhageerath1 hr ago