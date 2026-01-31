Magha Purnima 2026: రేపు ఆదివారం పుష్యమిలో మాఘపౌర్ణమి.. ఈ పనులు చేస్తే కోటిజన్మలకు తరగని విశేష శుభయోగాలు.!.

Magha Purnima tradition and remedies: మాఘ మాసంవేళ పౌర్ణమి ఈసారి ఆదివారం వస్తుంది. దీన్ని చాలా శక్తివంతమైందని చెబుతుంటారు. అందుకే ఈరోజున కొన్ని పరిహరాలు పాటిస్తే జీవితంలో గొప్ప శుభయోగాలు ప్రాప్తిస్తాయి. దీని వల్ల ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు, జీవితంలోనే ఇతర సమస్యలు దూరమౌతాయి.
మాఘమాసంలో వచ్చే పౌర్ణమిని మాఘపౌర్ణమి అని లేదా మహా మాఘీ అనిపిలుస్తారు. ఈసారి మనం మఘా పౌర్ణమిని ఆదివారం రోజున అంటే ఫిబ్రవరి 1న జరుపుకుంటాం. ఈరోజున పుష్యమి నక్షత్రం రావడం చాలా విశేషంగా చెప్తారు . దీన్ని వ్రతాలు, అనుష్టానాలకు గొప్పదిగా చెప్తారు.
పౌర్ణమి రోజున ముఖ్యంగా శివ కేశవుల్ని విశేషంగా పూజించుకొవాలి. ఈ రోజున సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం, శివుడిని పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి , చక్కెరలతో అభిషేకం చేయాలి. ఈ విధంగా పూజించుకుంటే అనేక జన్మల పాపాలు పూర్తిగా దూరమౌతాయి.
మహా మాఘీని చాలా మంది ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఈ రోజున ఉపవాసాలు చేస్తారు. ఆదివారం కూడా రావడంతో మనకు కంటి ముందు కన్పిస్తున్న దేవుడు సూర్యనారాయణుడి ప్రీతికొరకు ప్రత్యేకమైన పూజలు, అభిషేకాలు చేయాలని పండితులు చెబుతున్నారు . నదీస్నానం, దానాలు, హోమాలు చేస్తే విశేషమైన యోగాలు ప్రాప్తిస్తాయని చెబుతారు.
ముఖ్యంగా మాఘ పౌర్ణమి రోజున బంగారం కొనుగోలు చేస్తే చాలా మంచిదని చెబుతున్నారు. అదే విధంగా లలిత సహస్రనామా పారాయణం, రుద్రధ్యాయం పఠించడం వంటివి చేయాలి. నవధాన్యాలతో నవగ్రహాల్ని పూజించుకొవాలి. ఆదివారం నాడు ఆదిత్య హృదయంను పఠించాలి.
పసుపు రంగు వస్తువులు ఈరోజున దానంగా ఇవ్వాలి. పసుపుకొమ్ము, పసుపు బట్టలు, పసుపు రంగులో ఉన్న ఫలం దానంగా ఇస్తే విశేషంగా గురుబలం పెరుగుతుందని అంటారు .పుష్యమి రోజునచేసే అనుష్టానంకు చాలా పవర్ ఉంటుందని అంటారు. ఈ రోజున ఎవరైన నవగ్రహాలకు శాంతి లేదా గ్రహాల బలం కొరకు మంత్రం జపిస్తారో వారికి గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.