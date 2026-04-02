English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Night Skincare: రాత్రిపూట వేసుకునే ఈ ప్యాక్‌తో ఉదయం లేచేసరికి గ్లాసీ స్కిన్‌.. ఇదే ఆ మ్యాజికల్‌ ప్యాక్‌!

Night Skin Care Secret: అందరూ ఒకే విధంగా అందంగా ఎలా ఉంటారు కొరియన్స్‌? మచ్చ లేని మెరిసే అందం వారి సొంతం. మీకు కూడా కొరియన్‌  వంటి అందమైన ముఖం మీకు కావాలా? అయితే రాత్రి మీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్‌లోకి కేవలం ఈ ఒక్కటి చేర్చుకోండి. ఉదయం లేచేసరికి గ్లాసీ లుక్ పొందుతారు. అదేంటో తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 కొరియన్ వంటి అందమైన గాజు వంటి స్కిన్ పొందాలని అందరికీ ఇష్టం. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి చర్మ సంరక్షణ కోసం ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఉత్పత్తులు వినియోగిస్తూ ఉంటారు. అయితే అమ్మాయిలకు కొరియన్ వంటి గాజులాంటి స్కిన్ కావాలని అందరూ అనుకుంటారు.   

2 /5

 అయితే రాత్రి స్కిన్ కేర్‌ రోటీన్ లో ఈ ఒక్కటి యాడ్ చేసుకుంటే చాలు.. ఉదయం లేచేసరికి అద్దం వంటి స్కిన్ పొందుతారు. దీనికి మార్కెట్లో దొరికే ఉత్పత్తులు అవసరం లేదు. ఇంట్లోనే మీరు సులభంగా ఉండే వస్తువులతో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఆ మ్యాజికల్ రిసిపీ ఏంటో తెలుసుకుందాం.   

3 /5

 కొరియన్ వంటి గ్లాసీ స్కిన్‌ పొందడానికి మీ ఇంట్లో ఉండే వంటగది వస్తువులు చాలు. దీనికి 1 స్పూన్ కీరదోస రసం, అర టీ స్పూన్ గంధం, రోజు వాటర్ అయితే సరిపోతుంది. ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో ఈ మూడు మెత్తని పేస్టు మాదిరి కలుపుకోవాలి. ముందుగా మీ ముఖం కడుక్కుని ఈ పేస్టును మీ ముఖానికి అప్లై చేసి పది నిమిషాలు అలాగే వదిలేయండి.   

4 /5

 ఆ తర్వాత మీరు సాధారణ నీటితో ఫేస్ వాష్ చేసుకోవచ్చు. ముఖం ఆరిన తర్వాత మేము బాదం నూనె కూడా ముఖానికి పెట్టి బాగా అప్లై చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల బ్లడ్ సర్కులేషన్ మెరుగవుతుంది. తాజాగా కనిపిస్తుంది.  

5 /5

 అయితే దీంతోపాటు మన డైట్ కూడా ఎంతో ముఖ్యం. సరైన హైడ్రేషన్ కూడా ఉండాలి. రోజంతటికి కావలసిన నీరు తీసుకోవటం వల్ల మీ ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుంది. అదేవిధంగా ఫాస్ట్ ఫుడ్ కి కూడా దూరంగా ఉండేది . ఈ ప్యాక్ వారానికి రెండుసార్లు ఉపయోగించడం వల్ల మెరుగైన ఫలితాలు పొందుతారు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)   

korean glass skin routine night skincare routine glowing skin overnight DIY face pack for glowing skin natural skin care at home

Next Gallery

School Holiday: పిల్లలకు పండగే.. గుడ్ ఫ్రైడే నుంచి వరుసగా 3 రోజులు స్కూల్స్ బంద్..ఎక్కడెక్కడంటే!