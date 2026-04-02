Night Skin Care Secret: అందరూ ఒకే విధంగా అందంగా ఎలా ఉంటారు కొరియన్స్? మచ్చ లేని మెరిసే అందం వారి సొంతం. మీకు కూడా కొరియన్ వంటి అందమైన ముఖం మీకు కావాలా? అయితే రాత్రి మీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్లోకి కేవలం ఈ ఒక్కటి చేర్చుకోండి. ఉదయం లేచేసరికి గ్లాసీ లుక్ పొందుతారు. అదేంటో తెలుసుకుందాం.
కొరియన్ వంటి అందమైన గాజు వంటి స్కిన్ పొందాలని అందరికీ ఇష్టం. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి చర్మ సంరక్షణ కోసం ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఉత్పత్తులు వినియోగిస్తూ ఉంటారు. అయితే అమ్మాయిలకు కొరియన్ వంటి గాజులాంటి స్కిన్ కావాలని అందరూ అనుకుంటారు.
అయితే రాత్రి స్కిన్ కేర్ రోటీన్ లో ఈ ఒక్కటి యాడ్ చేసుకుంటే చాలు.. ఉదయం లేచేసరికి అద్దం వంటి స్కిన్ పొందుతారు. దీనికి మార్కెట్లో దొరికే ఉత్పత్తులు అవసరం లేదు. ఇంట్లోనే మీరు సులభంగా ఉండే వస్తువులతో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఆ మ్యాజికల్ రిసిపీ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
కొరియన్ వంటి గ్లాసీ స్కిన్ పొందడానికి మీ ఇంట్లో ఉండే వంటగది వస్తువులు చాలు. దీనికి 1 స్పూన్ కీరదోస రసం, అర టీ స్పూన్ గంధం, రోజు వాటర్ అయితే సరిపోతుంది. ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో ఈ మూడు మెత్తని పేస్టు మాదిరి కలుపుకోవాలి. ముందుగా మీ ముఖం కడుక్కుని ఈ పేస్టును మీ ముఖానికి అప్లై చేసి పది నిమిషాలు అలాగే వదిలేయండి.
ఆ తర్వాత మీరు సాధారణ నీటితో ఫేస్ వాష్ చేసుకోవచ్చు. ముఖం ఆరిన తర్వాత మేము బాదం నూనె కూడా ముఖానికి పెట్టి బాగా అప్లై చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల బ్లడ్ సర్కులేషన్ మెరుగవుతుంది. తాజాగా కనిపిస్తుంది.
అయితే దీంతోపాటు మన డైట్ కూడా ఎంతో ముఖ్యం. సరైన హైడ్రేషన్ కూడా ఉండాలి. రోజంతటికి కావలసిన నీరు తీసుకోవటం వల్ల మీ ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుంది. అదేవిధంగా ఫాస్ట్ ఫుడ్ కి కూడా దూరంగా ఉండేది . ఈ ప్యాక్ వారానికి రెండుసార్లు ఉపయోగించడం వల్ల మెరుగైన ఫలితాలు పొందుతారు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)