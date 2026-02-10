English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Maha Shivaratri 2026: మహా శివరాత్రి నాడు మహా అద్భుత యోగం.. గ్రహ మార్పుల వల్ల ఈ రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే..

Maha Shivaratri 2026: మహా శివరాత్రి నాడు మహా అద్భుత యోగం.. గ్రహ మార్పుల వల్ల ఈ రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే..

Maha Shivaratri 2026: ప్రతి నెల అమావాస్య రోజు ముందు వచ్చే బహుళ చతుర్దశిని మాస శివరాత్రిగా కొలుస్తుంటాము. కానీ మాఘ మాసంలో వచ్చే బహళ చతుర్దశిని మహా శివరాత్రిగా  ఆ మహా శివుడిని కొలవడం సంప్రదాయంగా ఉంది. ఈ రోజు లింగోద్భవం జరిగినట్టు పురాణాలు చెబుతన్నాయి. 
Maha Shivaratri 2026: మహా శివరాత్రి నాడు గ్రహ మండలంలో అద్భుతం జరగబోతుంది. గ్రహ మార్పుల వల్ల ఈ 3 రాశుల వారికి జాక్‌పాట్ తగలబోతున్నట్టు గ్రహగతులు చెబుతున్నాయి.  మహా శివరాత్రి నాడు, ముఖ్యమైన గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకుంటున్నాయి. ఇది మూడు రాశుల జీవితాలను సమూలంగా మార్చబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. 

పంచాంగం ప్రకారం.. ఈ  యేడాది మహా శివరాత్రి చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ రోజున, మూడు ముఖ్యమైన గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకోబోతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా కుజుడు, చంద్రుడు, బుధుడు తమ నక్షత్రాలను మార్చుకోబోతున్నారు. ఈ మూడు గ్రహాల కదలిక మూడు రాశుల ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది.

వృశ్చిక రాశి.. మహా శివరాత్రి నాడు గ్రహ స్థానాలు మారడం వలన  వృశ్చిక రాశి వారికి మనశ్శాంతిని తీసుకురాబోతున్నాయి. ఎంతో కాలంగా ఉన్న  చింతలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగార్థులకు శుభవార్త అందుకుంటారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. మీ సంబంధాలు బలపడతాయి. ప్రేమ సంబంధాలలో అవగాహనతో పాటు నమ్మకం పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉండబోతుంది. 

తులా రాశి..  తులా రాశి వారు మహా శివరాత్రి నాటి నుంచి వీరి దశ, దిశా మారబోతుంది. మీరు చేసే పనిలో ప్రశంసలు అందుకుంటారు. దీర్ఘకాలిక కృషికి తగ్గ ఫలితాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి. సంబంధాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. పిల్లలకు సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి.

కర్కాటక రాశి..  మహా శివరాత్రి కర్కాటక రాశి వారికి మంచి ఫలితాలను తీసుకురాబోతుంది. అవివాహితులు వివాహా యోగం కలగబోతున్నట్టు చెబుతున్నారు. వివాహాలు తమ సంబంధాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. విడిపోయిన జంటలు తిరిగి కలిసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉండబోతుంది. ఊహించని విధంగా డబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం కూడా సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు పంచాంగాలు ఇతరత్రా గ్రహ గతుల ఆధారంగా వచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించబడింది. దీనిని జీ  న్యూస్ కూడా ధృవీకరించడం లేదు. 

