  • Silver Screen Shivas: సిల్వర్ స్క్రీన్ శివయ్యలు..మహా దేవుడి పాత్రలో కనిపించిన తెలుగు హీరోలు..

Silver Screen Shivas: సిల్వర్ స్క్రీన్ శివయ్యలు..మహా దేవుడి పాత్రలో కనిపించిన తెలుగు హీరోలు..

Maha Shivratri 2026: దేవ దేవుడు  భక్త సులభుడు.. అడిగిందే తడువుగా కోరిన వరాలను ప్రసాదించే ఏకైక భగవానుడు. అంతేకాదు ఓ చెంబెడు నీళ్లకే కరిగిపోయే  భోళా శంకరుడు. ప్రతి యేడాది మాఘ బహుళ చతుర్దశి రోజున మహా శివరాత్రిని ఎంతో ఘనంగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇక తెలుగులో శివయ్య మహాత్య్యాన్ని వివరిస్తూ ఎన్నో చిత్రాలొచ్చాయి. అంతేకాదు పరమ శివుడి పాత్రలో పలువురు కథానాయకులు  నటించి మెప్పించారు. ఇంతకీ ఎవరెరున్నారో మీరు ఓ లుక్కేయండి..
ప్రభాస్.. కన్నప్ప రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్.. తాజాగా  మంచు విష్ణు టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన  'కన్నప్ప'లో రుద్రగా శివుడి అంశలో కనిపించారు. ఈ జనరేషన్ లో హరి హరులుగా నటించిన కథానాయకుడిగా రికార్డులకు ఎక్కారు. ఇదే సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్ పరమ శివుడి పాత్రలో నటించారు. . కన్నప్ప చిత్రంలో  మోహన్ లాల్  కిరాత పాత్రలో కనిపించి కనువిందు చేశారు.

ఎన్టీఆర్..  అన్న ఎన్టీఆర్  రాముడు, కృష్ణుడి వేషాలే కాదు. కానీ ఈయన సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానంలో ‘దక్ష యజ్జం’, ‘ఉమాచండీ గౌరీ శంకరుల కథ’ చిత్రాల్లో ఈశ్వరుడి  పాత్రలో మెప్పించడం విశేషం.  

శోభన్ బాబు..  నటభూషణ శోభన్ బాబు.. నందమూరి తారక రామారావు హీరోగా యాక్ట్ చేసిన 'పరమానందయ్య శిష్యుల కథ' చిత్రంలో దేవ దేవుడిగా కనిపించారు.

కృష్ణంరాజు..  రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు ‘వినాయక విజయం’ చిత్రంలో  మహా దేవుడి వేషంలో కనువిందు చేశారు.ఇందులో శివలీలను కూడా చూపించడం విశేషం. 

రామకృష్ణ.. ఒకప్పటి తెలుగు హీరో రామకృష్ణ కూడా అన్న ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన  'మాయా మశ్చీంద్ర' సినిమాలో గోరఖ్ నాథ్ గా శివుయ్య పాత్రలో నటించడం   విశేషం.    

శ్రీమంజునాథ.. చిరంజీవి పూర్తి స్థాయిలో పౌరాణిక పాత్రలో నటించిన మూవీ 'శ్రీమంజునాథ'. ఈ సినిమాలో టైటిల్ రోల్ శ్రీమంజునాథుడిగా ఒదిగిపోయారు. అంతకు ముందు పార్వతీ పరమేశ్వరులు, ఆపద్భందవుడు సినిమాల్లో వచ్చే కొన్ని సీన్స్ లో  మహా శివుడిగా మెప్పించడం విశేషం. 

నాగార్జున..  అక్కినేని నాగార్జున కూడా జే.కే.భారవి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'ఢమరుకం' మూవీలో చండాలుడి వేషంలో కనిపించారు. ఈ సినిమాలో ఆదిశంకర చార్యులకు తత్త్వం భోదించే పాత్రలో కనిపించడం విశేషం.   

బాలకృష్ణ.. జంధ్యాల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'సీతారామ కళ్యాణం' సినిమాలో ఎంత నేర్చినా ఎంత చూసినా అనే పాటలో బాలయ్య కాసేపు పరమ శివుడిగా   కనిపించి ఫ్యాన్స్ ను  అలరించారు.   

శివుడి పాత్రలో వివిధ నటులు.. వీళ్లతో పాటు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు 'మూగ మనసులు'లో ఓ పాటలో సోమనాథుడి పాత్రలో మెప్పించారు. అటు శ్రీ సత్యనారాయణ మహాత్యంలో సుమన్.. ఏకలవ్య చిత్రంలో రంగనాథ్.. కన్నప్ప చిత్రంలో సీనియర్ నటుడు బాలయ్య.. మా ఊర్లో మహాశివుడు సినిమాలో రావుగోపాల రావు.. నాగుల చవితి, ఉమా సుందరి సినిమాల్లో నాగభూషణం.. ఉషా పరిణయంలో రాజనాల.. మధుర మీనాక్షి సినిమాలో విజయకాంత్.. మగరాయుడు సినిమాలో మల్లిఖార్జున రావు.. ఢమరుకంలో ప్రకాష్ రాజ్ వంటి నటులు లింగాధారి శివుడి పాత్రలో నటించడం విశేషం. 

